Cerdo crudo, intentos de sushi y más: Los peores platos que se han visto en "El Internado" en su primer mes en pantalla

14 nov. 2025 - 16:29 hrs.

El reality de cocina y convivencia “El Internado” cumple un mes desde su estreno, y si algo ha quedado claro en estas cinco semanas, es que la pasión por la gastronomía no siempre viene acompañada del talento. Entre platos quemados, carnes crudas, sushi “experimental” y postres en fuga, los participantes han dejado momentos tan inolvidables como impresentables.

Aunque muchos ingresaron con conocimientos básicos, otros han demostrado que la cocina puede ser un campo minado. Los chefs Yann Yvin, Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne ya lo han sufrido en carne propia, literalmente, al enfrentarse a preparaciones que ellos mismos describieron, en broma, como intentos de “envenenamiento culinario”.

"Platos malos tuvimos el 80%. Vamos a decir, ¿se podían comer algunos? Sí, pero hay muchos problemas. Está cambiando, lo veremos más adelante. Tendremos algunas buenas sorpresas en lo que viene", comentó el director de la academia de "El Internado", Yann Yvin, a un mes del estreno del reality.

A continuación, un repaso por los platos más desastrosos -y memorables- de este primer mes de "El Internado":

El huevo frito de Fernando Solabarrieta

Fue la primera prueba del reality y también la primera alarma. El periodista deportivo confesó nunca haber hecho un huevo frito… Y lo demostró con creces. El resultado dejó a Yann Yvin en estado de shock culinario. “Nooo, pero no”, sentenció el chef francés, mirando con desconsuelo el intento de huevo frito.

Huevo de Fernando Solabarrieta

El cerdo crudo de La White Latina

En la prueba “En la Puerta del Horno”, Arenita, White Latina y Milo del equipo verde, debían preparar costillas de cerdo con salsa barbecue, manzanas salteadas y papas al horno. White se encargó del cerdo, y aunque el plato prometía, terminó en escándalo: la carne estaba cruda. “El cerdo a término medio no existe”, reclamó un furioso Luciano Mazzetti. “No solo está mal hecho, es un peligro para la salud”. Resultado: derrota para su equipo, amenaza directa para White Latina y su posterior eliminación a manos de Camila Nash.

Cerdo de White Latina

Los tallarines crudos del equipo rojo

Nada más trágico que pensar que ganaste porque los demás platos están sabrosos… Hasta que los chefs descubren que tus tallarines están crudos y duros como un palo. El equipo rojo quedó fuera sin apelaciones: los jueces se negaron siquiera a probarlos.

Tallarines crudos

El sushi de Maluco (o cómo NO hacer sushi)

Ausente en la clase magistral de un maestro del sushi, el brasileño llegó a la competencia “Cocina Extrema” sin idea de lo que hacía. Su resultado fue tan caótico que los chefs se negaron a probarlo.

Yann Yvin fue tajante sobre la pulcritud del cantante a la hora de cocinar: “Tu plato está ‘chupeado’ entero. Es un asco verte trabajar”. Luciano agregó, entre risas y preocupación: “Si estás enfermo y cocinas así, mañana estamos todos contagiados”.

Sushi de Maluco

El niguiri “surullo” de Carla Ochoa

La modelo ni siquiera sabía pronunciar la palabra niguiri —y su intento culinario tampoco ayudó—. El chef Pablo Albuerne lo describió con precisión: “Esto es un surullo”. Una escena digna de meme, pues el supuesto niguiri, parecía de todo menos eso. "El niguiri de Carla Ochoa creo que es el peor sabor que entró en mi boca durante todas las pruebas en 'El Internado'. Le puso tanto vinagre que con el sabor del almidón del arroz se transformó en algo increíble de malo", recuerdó Yann.

Niguiri de Carla

El “temaki” de Juan David

El colombiano intentó preparar un temaki, pero el resultado fue una masa enrollada en alga en una forma que desafía las leyes del sushi. Los chefs simplemente no supieron si reír o llorar.

Temaki de Juan David

Los “canolis a la fuga” del equipo verde

En la semana italiana, el equipo debía preparar canolis rellenos con ricota. El problema: el relleno nunca llegó a destino. “Los canolis a la fuga”, bautizaron los jueces entre risas, al ver cómo el queso se había “escapado” del postre.

Canolis de Neme

El arroz chaufa de Maluco

Cerrando con broche de oro. El arroz chaufa de Maluco pasó de salteado a carbonizado, con tanto aceite que los chefs quedaron escandalizados. Fue su última cena en El Internado, pues este plato lo mandó para su casa tras perder el duelo de eliminación. "El arroz chaufa quemado de Maluco era increíble, con grasa, tenía sabor a nada de lo que buscas en un arroz chaufa", comentó Yvin sobre el plato.

Arroz chaufa de Maluco

Entre risas, desesperación y platos que parecen imposibles, "El Internado" sigue consolidándose como el reality más sabroso y peligroso de la televisión chilena. Cada semana, los participantes enfrentan el desafío de superarse —o al menos, no intoxicar a nadie— mientras aprenden de los exigentes chefs de la academia. Y si algo ha dejado claro este primer mes, es que el camino al plato perfecto está lejos y lleno de tropiezos y drama.

"El Internado", de lunes a jueves después de "Reunión de Superados" por las pantallas de Mega, MegaGo y mega.cl.

