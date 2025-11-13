Sigue en vivo el react de "El Internado": Polémico ingreso de Luis Mateucci y Agustina Pontoriero desatará el caos en la academia

13 nov. 2025 - 21:00 hrs.

Esta noche, Luis Mateucci y Agustina Pontoriero harán su esperado debut en "El Internado", y su llegada promete cambiar el rumbo de la convivencia. Su ingreso no solo desatará polémicas, sino que también marcará la formación de bandos claramente divididos dentro de la academia.

Agustina, de 31 años, ya cuenta con experiencia en el formato de telerrealidad, tras haber participado en "Love is Blind Argentina" de Netflix, aunque no salió con la mejor imagen. "Fui bastante odiada, pero creo que acá puedo mostrar bien quién soy y contar bien mi historia", adelantó.

Los nuevos competidores esperarán el regreso de sus compañeros de una masterclass, con copa de espumante en mano y mucha actitud. "¡Bienvenidos a nuestra casa!", exclamará Agustina al verlos llegar. Las caras de sorpresa lo dirán todo: nadie se esperaba semejante aparición.

Los conflictos, por supuesto, no tardarán en estallar. El primero lo protagonizará Pontoriero, quien enfrentará a Milo González por un comentario que él realizó en Instagram: "Vos me hiciste una historia a mí, que me odiabas, cuando terminó el reality. Bueno, no importa, los haters también son fans".

Más tarde, será el turno de Luis Mateucci, quien encarará directamente a Luis Sandoval por declaraciones que ha hecho sobre él en televisión: "Seguís diciendo que debo plata después de que Daniela [Aránguiz] lo desmintió. Lo sigue repitiendo”, reclamará el trasandino.

