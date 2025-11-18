Furia protagonizará una pelea a los gritos: Sigue en vivo el react de "El Internado"
- Por Nicolás Escárate
Esta noche, “El Internado” estará dominado por Furia, quien volverá a desatar un verdadero terremoto dentro de la academia. Su protagonismo marcará gran parte del capítulo, comenzando por una explosiva pelea nocturna que encenderá a toda la casa.
Furia será el epicentro del conflicto
Ya acostados, Furia comenzará a gritar porque alguien habría rayado su cuadro, apuntando directamente a Luis Mateucci. Laura Bozzo, sin intención de enganchar, responderá tajante: “¿Tú crees que me voy a poner a pelear con la basura esa?”, y rematará diciendo que votará por Furia “porque ya me tiene hasta acá”. Arenita, Camila y Tom le pedirán que deje de gritar, pero Furia se negará rotundamente.
El conflicto no terminará ahí. A la mañana siguiente, Tom y Arenita decidirán vengarse, despertándola con un fuerte cacerolazo y saltando sobre su cama, mientras Laura sentenciará: “Furia es otra persona desde que llegó la gente esta”.
Más tarde, la argentina protagonizará otro tenso episodio cuando Adrián le cuente a Camila Nash que Furia dijo que la ex Calle 7 “hacía ese trabajo antes, para buscar hombres”, y que eso explicaría por qué se fue a México.
La información detonará un enfrentamiento inmediato. “No seas cobarde”, le dirá Adrián, mientras Furia responderá: “Si tenés ganas de buscar pelea, después hablamos afuera y nos peleamos nosotros, no tengo nada que hablar”. Finalmente, la argentina cerrará de forma mordaz: “A vos no te dije nada, así que cerrá el orto, no me rompás las bolas… Grabá esto, que le estoy dedicando cámara a esta muerte, déjame de joder flaca, dedícate a otra cosa”.
En medio de ese clima cargado, también habrá espacio para un incipiente triángulo amoroso entre Adrián, Milo y Agustina. La argentina comenzará a coquetear sin pudor con el español, generando molestia en Milo y un tenso cruce entre ella y Otakín. Este último, por su parte, insistirá en que todo se trató de una broma cuando le sugirió a Adrián que probara “el verdadero dulce de leche”.
