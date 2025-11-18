Fernando Solabarrieta confesará una insólita fobia en "El Internado" y cómo la soporta: "Tengo que decir una frase en mi cabeza"

18 nov. 2025 - 12:08 hrs.

Esta noche “El Internado” tendrá una de las confesiones más inesperadas del encierro: la curiosa fobia de Fernando Solabarrieta al número trece. El periodista sorprenderá a sus compañeros al revelar que sufre tetradecafobia.

“Yo soy tetradecafóbico. Llego a este punto: voy al microondas y yo no puedo mirar el número trece y cuando lo veo de casualidad tengo que decir una frase en mi cabeza que no se las voy a decir. Estoy loco”, comentará entre risas incómodas.

Fernando contando su fobia

También añadirá que jamás usó la camiseta trece: “Para otros es de la suerte, para mí no. Yo nada que ver con el 13”.

Nuevas alianzas y conflictos

Además de aquello, el capítulo será una mezcla intensa de tensiones, humor y conflictos que irán escalando minuto a minuto. Entre lo más comentado estará un triángulo amoroso que comienza a tomar forma entre Adrián, Milo y una coqueta Agustina, quien empezará a incomodar a la pareja con gestos que generarán discusiones entre todos los involucrados.

Habrá espacio para nuevas alianzas y polémicas, especialmente cuando Luis Mateucci, Agustina Pontoriero y Otakín unan fuerzas para intentar sacar del reality a Arenita. “Hinchar las pelotas”, dirá el “antiinfluencer” respecto a ella, mientras Mateucci rematará: “No le encuentro ni un brillo, no hace nada”.

Nuevas alianzas en "EL Internado"

La noche también traerá caos en la academia cuando Furia acuse a Luis Mateucci de rayar su cuadro. La pelea terminará con gritos, insultos y un quiebre con Laura Bozzo, quien sin filtro dirá: “¿Tú crees que me voy a poner a pelear con la basura esa?”. Al día siguiente, Tom y Arenita se vengarán despertando a Furia con un estruendoso cacerolazo.

Otro momento clave llegará cuando Adrián y Agustina protagonicen un coqueteo que terminará detonando un conflicto mayor. Después, en la actividad para elegir a Miss y Mister Tropical, el triángulo se tensará aún más con bailes, celos y declaraciones directas que incomodarán a Milo González.

Como si fuera poco, el capítulo incluirá bailes sensuales entre Pops y Etienne, que terminarán rompiéndose la ropa mutuamente, y un impactante topless de Furia durante su presentación junto a Juan David. Además, una fuerte acusación de Furia hacia Camila Nash generará otro enfrentamiento mayor, donde Adrián encarará directamente a la argentina.

Topless de Furia

Finalmente, el episodio cerrará con una edición especial de “Laura en El Internado”, que revisará con humor y dramatismo todos los enredos amorosos y escándalos que marcarán esta intensa jornada.

Todo sobre El Internado