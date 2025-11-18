Pedro Engel actualiza su estado de salud tras ser internado de urgencia: "El amor es la mejor de todas las medicinas"

18 nov. 2025 - 19:04 hrs.

Pedro Engel preocupó a sus seguidores esta semana, al revelar que tuvo que ser internado por un trombo en el pulmón. Tras la respectiva atención médica, fue dado de alta y este martes compartió un mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, el astrólogo confirmó que se encuentra mejor de salud y que ya pudo retomar parte de su rutina, lo que desató la alegría de quienes lo siguen constantemente.

"Ya estoy de vuelta a mi vida"

En la red social, compartió una foto tipo "selfie", sonriendo con sus lentes puestos y señaló que "comenzar de nuevo es una oportunidad para vivir simplemente agradecido, con fe".

"Ya estoy mejor y con todo el cariño de miles de mensajes de tantas personas. Gracias infinitas por cada palabra, cada rezo que me llegó. El amor es la mejor de todas las medicinas", sostuvo.

Dicho esto, agregó que "ya estoy de vuelta a mi vida: hilando collares, escribiendo los horóscopos, haciendo clases y volviendo a atender la consulta. Retomé mi vida sabiendo que el Señor es mi pastor y que, de su mano, camino confiado".

La gran noticia de su recuperación generó reacciones, por ejemplo, de Tonka Tomicic, animadora de Mega, que escribió: "Qué alegría, Pedro. Te quiero mucho". A las palabras de ella se sumaron las de sus fans, que manifestaron su felicidad de que ya esté en su casa acompañado de sus más cercanos.

