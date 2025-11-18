Young Cister publicó mensaje político y tuvo que borrarlo: "La gente no tiene filtro con el odio"

18 nov. 2025 - 13:02 hrs.

Young Cister aprovechó la primera vuelta presidencial para publicar un mensaje político en sus redes sociales, lo que generó una ola de reacciones. Unos minutos después, sus seguidores captaron que la publicación de Instagram había sido borrada, lo que fue aclarado por el artista.

Todo comenzó una vez que comentara los resultados de las votaciones, que dejaron a Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos) en el balotaje del próximo 14 de diciembre. El cantante chileno hizo una reflexión en la que recordó sus raíces, dando a entender por quién se habría inclinado.

"Por mi familia, mis vecinos donde me crié, sobre todo la tercera edad, mi mamá, mi papá, los derechos de las personas y de los que se levantan por la madrugada para tomar la micro para irse a trabajar. Por los que miran en menos en su empresa, por venir de la periferia, por quienes pudimos estudiar gratis en la universidad y tener alguna oportunidad en la vida, digo NO al fascismo", sostuvo.

Entre otras palabras, dijo que "sé que estos puede traer diversas opiniones, pero llamo a mis amigos artísticos a alzar su voz y poner en la mesa la situación política que estamos viviendo".

La aclaración de Young Cister

Tras borrar la publicación de su cuenta de Instagram, Young Cister tuvo que aclarar la situación, afirmando que "con esto no significa que sea parte de un partido político o un color, simplemente mi posición es en contra de una ideología que no comparto".

"Por salud mental quise borrar la historia, ya que la gente no tiene filtro con el odio, a pesar de que mi mensaje salió desde el respeto y sin malas palabras", agregó.

Si bien hubo quienes entendieron la decisión de quitar el contenido de sus redes, hubo otros que lo criticaron por haber echado pie atrás.

