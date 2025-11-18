"El último amor verdadero de la madre": Steffi Méndez publica video junto a su hijo Gio junto a potente reflexión

18 nov. 2025 - 10:48 hrs.

La influencer y actriz chilena Steffi Méndez publicó un tierno video a su cuenta de TikTok en el que aparece jugando tiernamente junto a su hijo, Gio, fruto de su terminada relación con el músico sueco Dante Lindhe, adjuntando una profunda reflexión.

Méndez aparece abrazando a su pequeño retoño, vestido en pijama, dándole mimos en sus pies, levantándolo por sus brazos, provocando una incesable risa en el pequeño.

La reflexión de Steffi Méndez

Al pie del video, Steffi escribió una cita del actor Denzel Washington, la cual dice que "una madre es el primer amor verdadero de un hijo, y un hijo, especialmente el primero, es el último amor verdadero de la madre".

El clip obtuvo en menos de 24 horas casi 20 mil "me gusta" y superó las 220 mil reproducciones en ese lapso de tiempo, obteniendo una decena de comentarios de parte de sus seguidores, quienes elogiaron su rol de madre.

"No sé de dónde sacamos tanta fuerza, pero no nos detenemos", "te mando mucho amor, eres valiente, fuerte y una gran madre chilena", "tanta fortaleza que podemos tener las mujeres por nuestros hijos", "así es el amor verdadero", "sabemos defender a nuestros cachorros", son parte de los mensajes del posteo.

Una madre es el primer amor verdadero de un hijo, y un hijo, especialmente el primero, es el último amor verdadero de la madre 🩷✨ A mother is a sons first true love, and a son, especially the first, is a mother's last true love 🩷✨ Denzel Washington 🪐

Cabe precisar que Dante Lindhe le dará un hermanito a Gio, ya que se convertirá en padre nuevamente junto a su nueva pareja, Ellinore de Silva, quien se encuentra en estos momentos embarazada.

