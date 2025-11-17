Leo Méndez Jr. publicó potente mensaje defendiendo a su hermana tras conocerse que su ex será padre

17 nov. 2025 - 14:35 hrs.

Este domingo, Dante Lindhe, ex pareja de Steffi Méndez, anunció en redes sociales que será padre junto a su actual novia, Ellinore de Silva. La noticia comenzó a circular con rapidez, y muchos usuarios comenzaron a enviar la información a Steffi y a su familia, lo que motivó una reacción pública de Leo Méndez Jr.

El hermano de Steffi decidió frenar las especulaciones y compartió un mensaje claro en sus plataformas redactado en sueco. “¡Dejen de reenviar una publicación que no es noticia para ella!”, escribió con firmeza, dejando en evidencia que el embarazo no es un tema que afecte a su hermana.

El mensaje de Leo Méndez Jr.

En el mismo mensaje, Leo entregó contexto sobre cómo vivieron la situación como familia. “Supimos esto cuando mi hermana terminó con su ex, que consiguió otra novia inmediatamente después de que mi hermana lo dejara en su último periodo”, expresó. Con esa frase, apuntó directamente al inicio de la nueva relación de Dante.

Leo elogió el presente de Steffi y su fortaleza como madre. “Ella ha seguido adelante ahora con su hijo siendo una fuerte madre soltera”, afirmó, recalcando que su hermana ya dio vuelta la página y que no hay ningún vínculo emocional pendiente con su expareja.

Steffi y Gio

El joven también dejó entrever que las fechas hablan por sí solas y que no hay más que agregar al tema. “Todo se demuestra con el paso del tiempo y a estas alturas ya no importa cómo sucedió. Todos ustedes pueden averiguar cómo sucedió, solo tienen que sumar las fechas”, escribió, en clara alusión a quienes aún buscan culpables o explicaciones.

Steffi Méndez respaldó por completo las palabras de su hermano y reposteó la publicación, cerrando el tema públicamente, publicando además un mensaje dedicado a su hijo.

Historia de Leo Méndez Jr.

