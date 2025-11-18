"No voy a estar toda la vida sacándome la polera": Iván Cabrera se lanza con emprendimiento de hamburguesas junto a su esposa

18 nov. 2025 - 09:55 hrs.

El bailarín Iván Cabrera y su esposa, Titi Magrini, decidieron emprender en el rubro gastronómico. Tras un año de trabajo, el pasado viernes 14 de noviembre inauguraron su propio local de hamburguesas, un proyecto familiar que los tiene felices.

El negocio, llamado La Santa Burgers, está ubicado en la comuna de Huechuraba, dentro del espacio gastronómico MAG. A solo tres días de la apertura, ya habían vendido más de 300 hamburguesas y este lunes incluso no pudieron abrir por falta de stock.

Iván Cabrera se lanza con emprendimiento de hamburguesas junto a su esposa

En conversación con Las Últimas Noticias, Iván contó que recorrieron las mejores hamburgueserías del país en busca de inspiración. "Ha sido un regalo total para mi familia, después de hacer un año, de un sacrificio gigante, de hacer un catastro, de conocer el mercado, el producto", señaló.

La dinámica de trabajo está bien definida: Iván se encarga de la plancha y la preparación de las hamburguesas, mientras que Titi atiende en las cajas y prepara las salsas. También cuentan con el apoyo de un chef peruano llamado Miguel, y su hija mayor, Giuliana, de 13 años, quien recibe a los clientes.

Iván Cabrera/Instagram

Cabrera y Magrini estuvieron separados durante cuatro años, pero en 2022 retomaron su relación. "Esta vuelta después de estar separados ha sido tratar de encajar con el engranaje porque veníamos siendo ya personas distintas, afortunadamente mejor de lo que habíamos sido antes", reflexionó el bailarín.

En esa línea, reconoce que buscan generar una nueva fuente de ingresos, considerando que "el tema televisivo y todo lo demás poquito a poco se va acotando. Por ejemplo, shows en discoteques, no voy a estar toda la vida sacándome la polera, entonces empiezas a avanzar".

Finalmente, "El Potro" explica que este proyecto también responde a una necesidad de estabilidad: "Quería concretar el lado de la estabilidad, de tener claro con qué cuentas, porque los eventos son inestables. Con este negocio sé que me puedo proyectar y eso me da tranquilidad".

