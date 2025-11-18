¿La nueva conquista de figura de Colo Colo?: Expareja de cantante urbano remece las redes con románticas fotos

18 nov. 2025 - 00:10 hrs.

Steffi Elizzondo acumula más de 120 mil seguidores en Instagram y otros 130 mil en TikTok. En redes sociales, es conocida como influencer y por liderar el emprendimiento de moda "Miami Outlet"; sin embargo, su nombre ganó mayor notoriedad mediática luego de su romance con el popular cantante nacional Jere Klein.

Después de una controvertida y expuesta relación con el intérprete de "Ando" durante el año pasado, Elizzondo volvió a acaparar los titulares de la mano de románticas postales junto a la estrella de Colo Colo, Lucas Cepeda.

"Te adoro"

La influencer remeció a las redes sociales luego de compartir una serie de fotografías junto al futbolista viñamarino. "Tú me dejas brillar", le dedicó Steffi al atleta a través de sus redes sociales ante la sorpresa de sus seguidores.

Instagram

Sin embargo, la empresaria no fue la única en expresar públicamente su amor. Por su parte, el extremo albo respondió a las postales con dos comentarios: "Te adoro", "Eres la mejor".

Luego de su turbulento romance con Jere Klein, Elizzondo había optado por mantener un perfil más bien alejado de las polémicas. Cabe recordar que hace unos meses, en marzo de este año, la pareja fue captada protagonizando una pelea al interior de un casino.

Instagram

Todo sobre Famosos chilenos