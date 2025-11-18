Fue la presentadora del tiempo en Mega durante 12 años: Así luce la ex Miss Chile Paola Falcone

18 nov. 2025 - 08:10 hrs.

Antes, la televisión chilena solía contar con presentadores del tiempo que no necesariamente eran meteorólogos de profesión. En el caso de las figuras femeninas, muchas provenían del mundo de las comunicaciones o del modelaje, aportando cercanía a este rol informativo.

Una de las más recordadas de ese período es Paola Falcone, quien estuvo a cargo del informe del tiempo en Mega durante más de una década. Su labor se extendió por 12 años, entre 2004 y 2016, convirtiéndose en un rostro emblemático de la señal y en una de las presentadoras más asociadas a ese formato.

Una exitosa carrera

Falcone llegó a Mega con un destacado recorrido en televisión que comenzó en 1995, año en que fue elegida Miss Chile en una polémica selección realizada por la revista Paula, la cual por primera vez se llevó a cabo a puerta cerrada.

Aunque no obtuvo la corona en el Miss Universo, su participación sirvió como un verdadero impulso para su carrera televisiva. Gracias a esa visibilidad, en 1996 se integró como una de las presentadoras del Festival de Viña del Mar, compartiendo escenario con Antonio Vodanovic.

Ese mismo año, además, se convirtió en la animadora del primer estelar de Mega, "Sal y Pimienta", volviendo a compartir pantalla con Vodanovic. Posteriormente, en 1999, se integró al clásico programa "Venga Conmigo", y en 2003 pasó a "Por Fin es Lunes", ambos de Canal 13.

Tras esa etapa en la señal, regresó a Mega, donde asumió la conducción del informe del tiempo. A lo largo de los años, Paola también sumó experiencia como animadora de infomerciales y de programas de corte rural emitidos en canales de televisión por cable.

Paola Falcone presentando un infomercial

La actual vida de Paola Falcone

Actualmente, Falcone se encuentra fuera de la televisión y alejada del ojo público. Su última aparición mediática fue en un programa de Canal 13 emitido en 2023, donde reconoció que le encantaría volver a la pantalla chica.

"Echo de menos la emoción de la TV abierta, la emoción de pertenecer a un equipo que te cuida, que te prepara todas las cosas, donde confías, y todo eso yo lo encuentro muy lindo y extraño todo eso", confesó en ese entonces.

Hoy, sus seguidores pueden encontrarla en su cuenta de Instagram, donde mantiene un perfil privado. Sus fotografías más recientes de acceso público aparecen en cuentas de clínicas estéticas con las que colaboró durante 2024.

Así luce hoy Paola Falcone

Paola Falcone/Instagram

Paola Falcone/Revisa del Agro

Paola Falcone/Instagram

