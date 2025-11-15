Recuerdas el viral de "El Tarro": A 11 años así luce el niño que sufrió una dolorosa caída en bicicleta

15 nov. 2025 - 11:05 hrs.

Miguel Eduardo González, más conocido como "el Tarro", se convirtió en protagonista de uno de los videos virales más populares de Chile. Todo inició en 2014, cuando el menor de tan solo 11 años de edad sufrió una fuerte caída en bicicleta.

El niño oriundo de Talca se encontraba con un grupo de amigos y le pidió a uno de ellos que lo filmara mientras realizaba una serie de maniobras. La idea era ir agregando "obstáculos" después de cada intento.

Sin embargo, tras dos exitosas ejecuciones del truco, Miguel terminó cayéndose de su bicicleta y golpeándose sobre la tierra en el tercer intento. "Se sacó la chu…", exclamó entonces uno de sus amigos, que imitaba la labor de un comentarista deportivo.

La vida de "El Tarro" después del éxito viral

Tras la viralización del video, Miguel despertó el interés de varias marcas, grabó comerciales y concedió entrevistas en televisión. Incluso, ese mismo año protagonizó una campaña del Gobierno para el Ministerio de Salud.

Actualmente, "el Tarro" ya tiene 21 años y es un activo usuario de Instagram, plataforma donde se describe como "el primer viral de Chile" y donde suma más de 37 mil seguidores. A fines de 2024 compartió varios registros de su mediática participación en "Secreto en el Lago II", un reality web creado por el youtuber Diego González.

Tras ser eliminado por problemas de convivencia con sus compañeros, el joven manifestó su interés por la fama. "Lo único que quiero es seguir subiendo y subiendo escalones... yo trabajo todos los días, hago perforaciones, esa es mi vida rutinaria", afirmó.

Este 2025, regresó a un nuevo proyecto liderado por González, titulado "Cuicos vs. Flaites", que mantiene la mezcla de humor y picardía que lo caracteriza. En este espacio, ha protagonizado entretenidos momentos que han sacado risas entre sus seguidores y nuevas caídas.

Así luce actualmente "El Tarro"

