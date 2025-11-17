"El cuerpo cansado ya...": El emotivo mensaje de Pedro Engel tras complejo problema de salud

17 nov. 2025 - 17:51 hrs.

El reconocido astrólogo Pedro Engel fue dado de alta luego de sufrir un complejo problema de salud derivado de un trombo en el pulmón, que consiste en la obstrucción de una arteria del órgano producto de un coágulo de sangre proveniente generalmente de las venas de las piernas.

Desde el sábado, Pedro se encuentra en su hogar tras pasar algunos días en un centro de salud debido a este proceso.

A través de sus redes sociales, Engel aprovechó de realizar una profunda reflexión, pero también de agradecer a todos los que lo acompañaron en este difícil momento.

¿Qué dijo Pedro Engel?

"Cuando entras en un hospital eres muy frágil. Te sacas los zapatos, la ropa, y te vas despojando de tu rutina. Quedas en manos de un destino, sin saber lo que ocurre", comenzó.

"Vamos con la camilla a un piso, a otro piso. Quedas en un pasillo, en un box. Sales a otro pasillo, un ascensor, vuelves al box, y así pasan las horas, sin saber si ya estás muriendo o sanando. Eso sentí. Al final, vienen los diagnósticos y el cuerpo cansado ya quiere volver a la vida cotidiana: a tu casa, a tu cama, a tu vida. Te das cuenta de que es un aviso, un tiempo de gracias, una segunda oportunidad", agregó.

Finalmente, el astrólogo se dedicó a dar las gracias por la preocupación: "Acá estoy, para agradecer todos los recados que me enviaron y todo el cariño que recibí de todo el personal médico y de cada persona que me atendió".

"Agradecer a los médicos, en especial a mi querido amigo Lalo, un médico cuya alma es gigante y un corazón generoso. Agradezco a mi familia toda, que me acompañó todo el tiempo, y a mis ancestros, que en las noches me asistían en sus cuerpos de luz. Gracias a Dios que me dio esta segunda oportunidad", concluyó Pedro Engel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Engel Bratter (@pedroe)

Todo sobre Famosos chilenos