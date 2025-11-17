"No logramos el resultado que esperábamos": El mensaje de Li Fridman tras perder la elección para convertirse en diputada

17 nov. 2025 - 14:55 hrs.

Tras conocer los resultados de la elección parlamentaria, donde no logró obtener un cupo como diputada, Li Fridman compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. La actriz publicó una fotografía en plena feria, tomada durante sus jornadas de volanteo, y acompañó la imagen con un texto dirigido a quienes apoyaron su candidatura.

“Quiero agradecer de corazón a cada una y cada uno de ustedes que confió en este proyecto y que me entregó su voto”, comenzó escribiendo. Fridman destacó que la campaña fue un proceso emocionalmente importante para ella, especialmente por su regreso al sector donde pasó su infancia. “Volver al Distrito 12, donde crecí y donde viví tantos años en La Florida, fue profundamente significativo para mí”, señaló.

Agradeció los votos

La actriz también resaltó los encuentros que tuvo con los vecinos durante las semanas de trabajo en terreno. “Fui inmensamente feliz compartiendo con ustedes en las ferias, en los metros, en los puerta a puerta”, expresó.

En su publicación, Fridman agradeció la apertura y cercanía que recibió por parte de la comunidad. “Gracias por abrirme las puertas de sus casas, por escucharme y por creer que podemos construir algo mejor”, escribió.

Li Fridman

Aunque no consiguió el resultado esperado, la actriz aseguró que mantiene intacta su motivación. “Aunque esta vez no logramos el resultado que esperábamos, me quedo con una convicción profunda: cuando trabajamos junto a la comunidad, siempre vale la pena”, afirmó.

Finalmente, cerró su mensaje con un agradecimiento general y una frase que apunta a su continuidad en el trabajo territorial. “Gracias por todo, vecinos y vecinas. Esto recién comienza”, concluyó Fridman, dejando entrever que pretende seguir vinculada a la vida comunitaria del distrito.

