"Me quedaré aquí muchos años más": Pedro Engel reveló complejo momento de salud que está enfrentando
Pedro Engel es uno de los astrólogos más queridos por los televidentes, debido a su participación en diferentes programas, lo que lo ha llevado a ser uno de los tarotistas más reconocidos.
Actualmente, se encuentra enfrentando un difícil presente por un problema de salud, razón por la que aprovechó de usar sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje.
El mensaje de Pedro Engel
"Estoy atravesando un desafío de salud importante, un trombo en el pulmón, pero mi corazón está en calma", partió escribiendo Pedro Engel.Ir a la siguiente nota
"Tengo una confianza absoluta en el increíble equipo de médicos terrestres que me está cuidando, y una fe inquebrantable en los médicos del cielo que me guían y protegen", agregó el astrólogo.
Luego, Engel aseguró que "mi amor por este mundo es demasiado grande y mi convicción es firme: me quedaré aquí muchos años más para seguir disfrutando de esta vida que tanto amo. Gracias por toda su buena energía".
"Mi rey, estás sano", "un abrazo lleno de luz y amor para ti, querido, todo está bien", "mucho amor Pedro", "te queremos y encomendamos. Eres luz y amor sanador", son algunos comentarios que le dejaron los usuarios de Instagram al tarotista.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de
Notas relacionadas
- La hija de "El Indio" que busca triunfar en el humor: "Todo lo que yo sé de comedia lo sé por él"
- Gary Medel asegura que él no envío mensajes de alto calibre y apunta a un detalle clave: "Yo no hablo así"
- ¿Cómo se puede votar por Inna Moll en el Miss Universo? Así puedes ayudar a la modelo a entrar al Top 30