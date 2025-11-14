Gary Medel asegura que él no envío mensajes de alto calibre y apunta a un detalle clave: "Yo no hablo así"

14 nov. 2025 - 21:11 hrs.

Una nueva polémica sacudió al mundo de la farándula luego de que comenzaran a circular supuestos mensajes íntimos de alto calibre sexual enviados por Gary Medel a una mujer desconocida.

Sin embargo, el propio futbolista salió a desmentir rotundamente la veracidad del chat, asegurando que nada de lo publicado corresponde a su teléfono ni a su manera de expresarse.

Gary desmiente polémicos mensajes

La aclaración llegó luego de una indirecta que el mediocampista compartió en redes sociales, gesto que rápidamente encendió las especulaciones. En el programa “Zona de Estrellas”, del canal Zona Latina, la panelista Camila Campos decidió contactar directamente al jugador para obtener su versión.

Según su relato, Medel fue categórico en su respuesta: “Señaló que aquellas imágenes filtradas por la prensa de espectáculos son total y absolutamente falsas”, declaró Campos.

Gary Medel

La panelista agregó: “No es él el del pantallazo. Desmiente rotundamente ser el emisor del mensaje. No pertenece a su teléfono, no es él de acuerdo a sus palabras”.

Para sustentar lo que dijo Medel, Campos leyó uno de los mensajes con los que el jugador cuestionó la forma en que supuestamente se expresaba en aquellas conversaciones. “Esos WhatsApp que dicen ‘no estoy ñay’, es mentira, yo no hablo así”, expresó el deportista, apuntando directamente a la incongruencia lingüística que, según él, demuestra la falsedad de la captura.

Gary Medel

Finalmente, la comunicadora señaló que Gary Medel también quiso dejar claro su estado sentimental: está soltero. Con esto, además de desmentir el presunto chat donde se le atribuía pedir material sexual a una mujer, el futbolista descartó cualquier posibilidad de infidelidad.

