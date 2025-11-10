Exesposa de Gary Medel protagoniza feroz polémica tras anunciar nueva relación con futbolista argentino: "¡Te comes un vago!"

10 nov. 2025 - 19:22 hrs.

Tras poner fin a su matrimonio con el futbolista chileno Gary Medel, la periodista Cristina Morales decidió darse una nueva oportunidad en el amor. En esta ocasión, la española volvió a fijarse en una figura del fútbol: el jugador argentino Gastón del Castillo, hermano de Sergio "Kun" Agüero.

La pareja hizo público su romance en agosto pasado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se vieran envueltos en una polémica. Esto, luego de que Ana de Biasi, expareja del delantero, lo acusara de no hacerse cargo económicamente de la hija que tienen en común.

Exesposa de Gary Medel protagoniza feroz polémica tras anunciar nueva relación con futbolista argentino

El conflicto escaló cuando Cristina decidió reaccionar a las declaraciones. "Este audio te ahorra sesiones de terapia, enamórense y sean felices, porque la gente feliz no jode", escribió, generando la furiosa respuesta de Ana.

"Esto pone la actual de mi ex. Claro, porque a ella el ex le dejó 5 millones de dólares. Dice que la gente feliz no jode, ¡cuando el novio no quiere hacerse cargo de la hija! Dios, con qué tupé, hermana, te comés a un vago que no quiere ni a la hija", lanzó la influencer a través de su cuenta de X.

Esto pone la actual de mi ex. Claro porque a ella el ex le dejó 5 millones de dólares 😂. Dice que sean felices porque la gente feliz no jode CUANDO EL NOVIO NO QUIERE HACERSE CARGO DE LA HIJA JAJAJA. Dios con que tupe hermana, te comes un vago que no quiere ni a la hija. pic.twitter.com/TVCgNfPvMH — Ana 🐍 (@Anadebiasiii) November 6, 2025

Posteriormente, mediante su TikTok, Ana compartió un potente desahogo, donde nuevamente arremetió contra la exesposa del "Pitbull": "Si a vos te gustan las basuras es porque algo de eso tendrás… el karma da vueltas y cuando te descuides esa basura te demostrará lo que la mamá luchona tanto se quejó".

Cristina no dejó pasar los ataques y decidió en sus historias de Instagram. "Tienen el corazón lleno de odio y solo se dedican a intentar derribarte. Digo intentar, porque por suerte en mi caso tengo la autoestima muy alta y nada de afuera me afecta. En fin, te perdono por hablar mal de mí sin conocerme", aseveró la comunicadora.

Pero no se quedó ahí. En el mismo mensaje, Morales apuntó directamente al trasfondo del conflicto y lanzó una crítica hacia ciertas actitudes. "Qué pena me da que sigan habiendo mujeres que, en su lucha personal con los padres de sus hijos, pongan el foco de atención en las personas nuevas que aparecen en el camino de sus exparejas", manifestó.

Historia de Instagram de Cristina Morales

Todo sobre Famosos chilenos