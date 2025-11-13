La reacción de Gary Medel en redes sociales tras filtrarse supuestos mensajes de alto calibre hacia una mujer

13 nov. 2025 - 14:51 hrs.

Durante la jornada de este miércoles 12 de noviembre, la periodista Cecilia Gutiérrez filtró unos mensajes que Gary Medel le habría enviado a una mujer que sería su amante, los cuales son de alto calibre, que se convirtieron rápidamente en virales.

En estos escritos, el campeón de América le escribe a la mujer, cuya identidad no ha sido dada a conocer, que desea que le envié algunas fotos de contenido erótico y explícito, sumando además una solicitud de que concreten una junta.

Ella le responde, "pero y tu polola, po. Qué onda", a lo que Gary le asegura que no se encuentra "ni ahí" con ella, pidiéndole luego que le envíe un "video rico".

La reacción de Gary Medel

Cabe precisar que, de ser cierto este pantallazo, fue la mujer en cuestión quien se lo filtró a Cecilia Gutiérrez, ya que aparece ella como receptora de estos mensajes de alto calibre que le envió el jugador de Universidad Católica.

Y el jugador ha decidido mantenerse al margen de esta situación, sin aludir directamente, aunque de todas formas lanzó una indirecta que no pasó desapercibida en su cuenta de Instagram, en referencia a esta filtración.

En sus historias de Instagram, Gary publicó una foto de lo que fue su entrenamiento físico en su club deportivo, junto a la canción "No ando solo" de Bryant Myers y Miky Woodz, adjuntando además encima la frase "que hablen los perros".

Historia de Gary Medel

