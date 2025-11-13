La reacción de Gary Medel en redes sociales tras filtrarse supuestos mensajes de alto calibre hacia una mujer
- Por Nicolás Escárate
Durante la jornada de este miércoles 12 de noviembre, la periodista Cecilia Gutiérrez filtró unos mensajes que Gary Medel le habría enviado a una mujer que sería su amante, los cuales son de alto calibre, que se convirtieron rápidamente en virales.
En estos escritos, el campeón de América le escribe a la mujer, cuya identidad no ha sido dada a conocer, que desea que le envié algunas fotos de contenido erótico y explícito, sumando además una solicitud de que concreten una junta.
Ella le responde, "pero y tu polola, po. Qué onda", a lo que Gary le asegura que no se encuentra "ni ahí" con ella, pidiéndole luego que le envíe un "video rico".Ir a la siguiente nota
La reacción de Gary Medel
Cabe precisar que, de ser cierto este pantallazo, fue la mujer en cuestión quien se lo filtró a Cecilia Gutiérrez, ya que aparece ella como receptora de estos mensajes de alto calibre que le envió el jugador de Universidad Católica.
Y el jugador ha decidido mantenerse al margen de esta situación, sin aludir directamente, aunque de todas formas lanzó una indirecta que no pasó desapercibida en su cuenta de Instagram, en referencia a esta filtración.
En sus historias de Instagram, Gary publicó una foto de lo que fue su entrenamiento físico en su club deportivo, junto a la canción "No ando solo" de Bryant Myers y Miky Woodz, adjuntando además encima la frase "que hablen los perros".
Leer más de
Notas relacionadas
- Exesposa de Gary Medel protagoniza feroz polémica tras anunciar nueva relación con futbolista argentino: "¡Te comes un vago!"
- Gary Medel se tapó tatuaje dedicado a exesposa: Artista mostró resultado de intervención
- Gary Medel se tapó el tatuaje que estaba dedicado a su exesposa: Este fue el resultado