La hija de "El Indio" que busca triunfar en el humor: "Todo lo que yo sé de comedia lo sé por él"

15 nov. 2025 - 10:15 hrs.

Mauricio Medina, más conocido como "El Indio", es uno de los comediantes más recordados por los chilenos, debido a que formó parte del dúo "Dinamita Show". Lamentablemente, y debido a problemas de salud (diabetes), el humorista tuvo que alejarse de los escenarios.

Francisca Medina (26), hija de "El Indio", es la que ha tomado "la posta" y ha incursionado en el mundo del humor, pasatiempo que, según ella, comenzó casi por casualidad. De hecho, Francisca relató que estaba tomando clases de teatro, pero todo cambió un día en el que acompañó a su padre a un taller, ocasión en que la "empujaron" a escribir su primera rutina.

"Yo la verdad no quería, porque estaba súper metida en la onda del teatro, pero un día me insistieron tanto que me puse a escribir puras cosas de mi papá. Mi primera rutina era: soy hija de El Indio y bla, bla bla. Mi papá muerto de la risa en varios chistes", contó Fran a LUN.

"Mi papá es como un profesor"

Fran es madre de un niño que pronto cumplirá 3 años, también es manicurista y trabajadora de una empresa de casas modulares. Comenzó a dedicarse más a la comedia hace cerca de un año, teniendo como objetivo convertir el humor en su principal fuente de trabajo.

El nombre de Francisca Medina comenzó a circular con más fuerza tras una participación en un capítulo de "El sentido del humor", instancia en que los internautas destacaron que tiene la gracia de su padre.

"Cree mi rutina nueva, donde no cuento que soy hija de, entonces eso igual cambia la percepción del público. Cuando la gente sabe que soy hija de El Indio como que la actitud cambia. Cuando lo digo antes o durante la rutina, la gente dice 'ah, cosita, hace lo mismo que el papá'. Pero ahora pasa que la gente no se entera o lo hace después", contó.

Sobre si busca separarse de la imagen de ser hija de "El Indio", Fran confesó que "no, no busco separarme de la imagen de mi papá. Todo lo que yo sé de comedia lo sé por él. Sí me gustaría tener otras referencias, pero mi referencia más grande en este minuto es mi papá".

"Mi papá es como un profesor. Me inculca la rigurosidad. Es mi máximo referente de la perseverancia. No sé si conozco a otra persona en el mundo tan perseverante como él", agregó Francisca.

Fran también confesó que le gustaría llegar a algún festival importante del país, hecho que sería un hito importante para su carrera.

"Yo escribo pensando en un festival. Siempre. Es el foco. Familiarmente igual tengo eso inculcado. No que ahí termina la carrera, pero sí que eso es como una de las paradas dentro de esta carrera. Mi papá tiene seis gaviotas, qué voy a decir yo que no. Pobre de mí que no llegue con una, con una paloma, por último. Que se la compre al Turrón, lo que sea, pero que llegue con una, jajajá. Sería una vergüenza para la familia si llegara sin nada", concluyó Francisca Medina.

