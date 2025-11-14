Nano Calderón cuenta cómo compró millonaria casa estando en quiebra: "No tenía de dónde hacer esa plata en 24 horas"

14 nov. 2025 - 19:16 hrs.

Cada cierto tiempo, Hernán "Nano" Calderón da que hablar en redes sociales. Esta vez lo hizo al interactuar con sus seguidores para contar cómo accedió a su millonaria casa.

Lo particular de la historia del hijo de Raquel Argandoña es que adquirió la propiedad estando en quiebra, es decir, cuando casi no tenía dinero en su bolsillo para comprar una vivienda enorme como la que quería.

El relato de Nano Calderón sobre cómo compró millonaria casa

A través de su cuenta de Instagram, el influencer abrió una casilla de preguntas y afirmó que la idea nació una vez que su pareja, Rebeca, le comentara que estaba incómoda en el espacio que compartían.

Nano coincidió con ella y empezó a buscar una casa con mayor espacio y encontró una que estaba fuera de su presupuesto, pero que quiso ir a ver para "vitrinear" un poco.

"Finalmente, le digo que me acompañe a un proyecto que vi, que costaba más del triple. Le dije que era para comparar nomas, solo para conocer cómo eran", sostuvo.

Sin embargo, ambos quedaron encantados con la casa y pasaron de solo verla a querer comprarla, pese a no tener el dinero para pagarla: "Yo (a mi polola) le dije que 'tranqui', que no sabía cómo, pero que tengo esos meses para hacer magia y lo haría".

Nano Calderón y su polola, Rebeca / Instagram

"No tenía de dónde hacer esa plata en 24 horas"

El influencer detalló que "la reserva eran como dos palos y no tenía de dónde hacer esa plata en 24 horas en ese entonces. Un amigo me prestó para la reserva y la reservé".

Para finalizar, comentó que "me puse las pilas, pagué el préstamo en 1 semana, tiré para arriba de todo lo mal que me estaba yendo. Todo volvió a funcionar en nuevos rubros. Dejé la casa pagada al 100% antes de todas las fechas del contrato y hoy en día vivimos felices en la casa, que ella me decía que si acaso estaba loco".

