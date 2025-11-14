Blanca Lewin confirma que tiene nueva pareja tras su separación con Daniel Matamala: "El duelo pasó hace rato"

14 nov. 2025 - 17:08 hrs.

Una llamativa confesión realizó Blanca Lewin al referirse a su situación sentimental. Tras su quiebre matrimonial con el periodista Daniel Matamala, hecho que se hizo público en 2022, la actriz confirmó que volvió a encontrar el amor.

En una extensa entrevista con La Cuarta, la intérprete profundizó en su trayectoria como figura de icónicas teleseries como "Iorana", "La Fiera" y "Romané". Además, abordó su vida amorosa. "Estuve soltera tres años. Ahora estoy emparejada", afirmó.

Lewin se casó con el director Werner Giesen, sin embargo, la relación "no prosperó" y finalmente se separaron. Más tarde, en 2020, contrajo matrimonio con Daniel Matamala, con quien se convirtió en madre por segunda vez de un niño llamado Eloy.

Blanca Lewin habló sobre su nueva pareja

En este contexto, Blanca reflexionó sobre las lecciones que aprendió durante su periodo de soltería. "Muchas cosas. Siempre estuve emparejada, siempre fui polola. No había pasado tres años de mi vida soltera, ¡nunca!, desde que empecé a pololear", confesó.

Ese proceso, explicó, "fue bacán, súper bueno, pararse en otro lugar de la vida y mirar: '¿Por qué he llegado hasta aquí así? ¿Por qué estos fracasos? ¿Por qué estos éxitos?…'. Y también en una edad en que uno está aprendiendo otras cosas".

Blanca Lewin/Instagram

La actriz reconoció que el primer año sola fue difícil, pero que después se transformó en una etapa enriquecedora. Aun así, con el paso del tiempo comenzó a extrañar tener una relación: "Lo pasé súper bien, hasta que me aburrí y pensé: 'Igual es bueno tener un partner'. Una relación es una renuncia al yo, totalmente, en muchos aspectos".

Respecto a su pareja actual, detalló que "no es alguien conocido" y aseguró que "estoy contenta. El duelo pasó hace rato. O sea, ya había pasado antes de conocer a esta persona. Nunca he tenido aplicaciones de citas. A mi pareja la conocí por intermedio de amigos".

Todo sobre Famosos chilenos