"Mamá de Santi": El emotivo mensaje de Mane Swett a un mes de haber perdido la tuición de su hijo en la Corte Suprema de EE.UU.
- Por Nicolás Escárate
En octubre de este 2025, Mane Swett recibió un golpe especialmente duro en el marco de su batalla legal por la custodia de su hijo Santiago, de trece años. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos resolvió no acoger la solicitud para revisar el fallo original, decisión que mantuvo la custodia en manos de John Bowe, expareja de la actriz y padre del adolescente.
Tras esa resolución, Swett optó por guardar silencio durante varias semanas. No hizo comentarios públicos ni referencias al proceso judicial, manteniéndose al margen de las conversaciones mediáticas que surgieron sobre su caso.
El mensaje de Mane Swett
Sin embargo, en las últimas horas la actriz reapareció en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía acompañada de un mensaje breve y dirigido directamente a su hijo: “Te amo, hijo”. Fue la primera señal pública que entregó luego de la negativa judicial.Ir a la siguiente nota
En la imagen se apreciaba una pulsera de mostacillas que contenía un pequeño mensaje: “Mamá de Santi”. Un detalle que evidenció que, pese al revés que enfrentó en la justicia estadounidense, la actriz mantiene activo su vínculo emocional con el menor.
Además, Swett añadió una frase que ella misma definió como una reflexión personal del momento que vive: “Tres palabras, una intención”. Con esa línea dejó entrever que no ha renunciado a la idea de seguir luchando por su hijo.
Aunque no profundizó en su situación legal ni en los pasos siguientes, su publicación marca un reencuentro con su público y una señal de que sigue Santiago íntimamente ligada a sus pensamientos y sentimientos.
