Vidal comparte foto con sus hijos y Marité Matus tras severo accidente: "Todo bien, gracias a Dios"
- Por Diego Alonzo
Esta semana se dio a conocer que Alonso, Elizabetta y Emiliano, los tres hijos de Arturo Vidal y Marité Matus, sufrieron un accidente de tránsito junto al hermano de la empresaria, quien iba conduciendo el vehículo que se volcó por completo.
Si bien el accidente fue severo, los ocupantes resultaron sin lesiones de gravedad, aunque el auto quedó más bien destruido. Más tarde la propia Matus entregó detalles al respecto.
"Efectivamente, el día sábado ellos tuvieron un accidente cuando iban camino a los juegos. Mi hermano mayor iba manejando, junto a mis tres hijos. Gracias a Dios, mis niños están bien, en perfectas condiciones, y eso es lo más importante", destacó.
La foto de Vidal que tranquilizó a los fans
Arturo Vidal ocupó sus redes sociales el jueves para entregar una actualización del accidente. En esta ocasión, el volante de Colo Colo publicó una imagen con su familia, es decir, sus tres hijos y su expareja.
La foto fue tomada en el Club Chicureo y todos salieron mirando hacia la cámara, mientras disfrutaban de una comida en el lugar: "Todo bien, gracias a Dios", manifestó Vidal.
Matus hizo lo propio en su cuenta de Instagram, en la que compartió un video en el mismo recinto y luego un registro en el gimnasio, demostrando que ya dio vuelta la página.
