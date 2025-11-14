El tierno momento en que hijo de Xephora conoció al bebé recién nacido de Angie Alvarado: "Los primitos"

14 nov. 2025 - 18:48 hrs.

Angie Alvarado hizo noticia esta semana debido a la llegada de su hijo junto a Rodolfo Kamke. La influencer usó su cuenta de Instagram para publicar una imagen del bebé, lo que motivó cientos de reacciones.

"Bienvenido a nuestro mundo, Rodolfo Kamke Alvarado. Eres el regalo más lindo que Dios nos dio", manifestó la hija de Anita Alvarado en la red social, emocionada por el nacimiento de su primogénito.

El emotivo encuentro del hijo de Xephora con su primo

Tras la llegada del bebé a este mundo, Xephora Alvarado, hermana de Angie, compartió un emotivo video del momento en que su propio hijo conoció a su primo.

En la imagen, se ve al recién nacido en una especie de cuna, mientras que a un costado está el hijo de Xephora, quien queda impactado al verlo por primera vez.

Luego, Xephora compartió otro registro de las horas posteriores: "Panorama de mamás". En el video disfrutaba de un día de piscina con su hermana Angie y sus respectivos retoños.

Por ahora, Anita Alvarado no ha publicado alguna interacción con su nieto en redes sociales. De hecho, hace unas semanas debió abrir una nueva cuenta de Instagram al perder la suya.

