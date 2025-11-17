Pensó que "iba a morir del dolor": Estos son los síntomas de la neuralgia del trigémino, la afección que aqueja a Belén Mora

17 nov. 2025 - 13:47 hrs.

La comediante Belén Mora reveló en redes sociales que padece una compleja incapacitante afección. Tras una de sus crisis más recientes, "Belenaza", agradeció públicamente a sus amistades por ayudarla en un momento en que pensó que "iba a morir del dolor".

"Más vale tener amigos que plata. Hace una semana comencé con dolores de cabeza y mi mayor temor se cumplió: una crisis de neuralgia del trigémino", escribió en un post de Instagram. Además, aclaró que no puede tomar medicamentos que alivien su malestar, ya que actualmente se encuentra en lactando.

Lo cierto es que este cuadro de salud no es nuevo para la actriz. Ya en 2020, cuando los intensos dolores le provocaron una leve parálisis facial, Belén reveló que padecía esta condición desde hacía 15 años y que podía manifestarse en periodos de estrés.

Belén Mora durante una crisis/Instagram

Estos son síntomas de la neuralgia del trigémino, la afección que aqueja a Belén Mora

Según Clínica Mayo, la neuralgia del trigémino es un trastorno de dolor crónico que afecta al nervio encargado de transmitir las sensaciones del rostro al cerebro. Incluso estímulos mínimos —como lavarse los dientes o maquillarse— pueden desencadenar un dolor súbito, similar a una descarga eléctrica.

El cuadro se presenta a través de crisis dolorosas recurrentes, que pueden variar en duración y severidad. Además, el portal detalla otros signos característicos de la condición:

Sensación de cosquilleo o entumecimiento en los días previos al cuadro.

Dolor que afecta solo un lado de la cara.

Episodios de dolor que pueden extenderse por días, semanas o incluso meses.

Espasmos faciales intensos.

Dolor repentino o desencadenado por acciones cotidianas como tocarse la cara, masticar, hablar o cepillarse los dientes.

Episodios dolorosos que duran desde pocos segundos hasta varios minutos

A pesar de su severidad, el diagnóstico no implica vivir permanentemente con dolor. Gracias a la variedad de tratamientos disponibles, que incluyen medicamentos anticonvulsivos, inyecciones y distintas opciones quirúrgicas.

Los especialistas señalan que, en la mayoría de los casos, esta condición puede manejarse de forma eficaz, mejorando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. Tiene mayor incidencia en mujeres y personas mayores, y puede asociarse a enfermedades como la diabetes o la esclerosis múltiple.

