"Mi mayor temor se cumplió": El complejo cuadro de salud que afecta a Belén Mora

Fue a través de sus redes sociales que la comediante Belén Mora, también conocida como "Belenaza", comunicó el complejo estado de salud que atraviesa desde hace un tiempo y que la mantiene con un profundo malestar.

Mediante Instagram, la artista les reveló a sus seguidores que sufrió una crisis de neuralgia del trigémino que la mantiene con un intenso dolor.

El cuadro que complica a Belén Mora

De acuerdo con lo consignado por la Clínica Mayo, la neuralgia del trigémino "es una afección que causa dolor intenso, similar a una descarga eléctrica, en un costado de la cara. Afecta al nervio trigémino, que transporta señales de la cara al cerebro. Incluso un ligero roce al cepillarse los dientes o maquillarse puede desencadenar una descarga de dolor. La neuralgia del trigémino puede ser duradera. Se conoce como una afección de dolor crónico".

A pesar de ello, Mora se mostró optimista, mirando el vaso medio lleno de toda esta situación y subrayando el gran apoyo que ha recibido tanto de sus amigos como de su familia.

Su estado de salud, según especificó la propia humorista, se complejizó aún más cuando se enteró que no puede tomar la medicación necesaria para aliviar el dolor, considerando que se encuentra en periodo de lactancia.

¿Qué fue lo que dijo Belén Mora sobre su enfermedad?

La humorista precisó que "más vale tener amigos que plata. Hace una semana comencé con dolores de cabeza y mi mayor temor se cumplió: una crisis de neuralgia del trigémino”, señaló en primera instancia.

“Para quienes han padecido esto, sabrán el dolor intenso que significa y que, más encima, aumenta en cada cuadro”, prosiguió.

Acto seguido, tuvo palabras para referirse a la imposibilidad de tomar medicamentos que la ayuden a aliviar el malestar. "Como estoy en lactancia, no puedo tomar los analgésicos que me quitan ese dolor o que, al menos, lo mitiguen", cerró.

