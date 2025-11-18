Palta Meléndez recuerda tensos momentos que tuvo con Antonio Vodanovic: "Era súper cabrón"

18 nov. 2025 - 15:36 hrs.

Palta Meléndez es un comediante con recordados pasos por el Festival de Viña del Mar, donde coincidió con Antonio Vodanovic, que se encargó de animar muchas ediciones del certamen de Latinoamérica.

Si bien ambos nunca tuvieron una relación de amistad, el humorista reconoció que vivió tensos momentos con Vodanovic, a quien catalogó de "cabrón" por ciertas actitudes que tuvo con él en el pasado.

¿Qué dijo Palta Meléndez sobre Antonio Vodanovic?

En una entrevista en el programa "Entre broma y broma", Meléndez revivió un episodio que tuvo detrás de cámara en TVN (en el año 1988), asegurando que el animador "trataba muy mal a la gente".

"Yo que siempre he sido medio picado a dirigente, me la comía (se quedaba callado)", señaló el humorista, puntualizando en la personalidad de Vodanovic.

Unos años más tarde, Meléndez comentó otra situación que vivió con el presentador de televisión en otro programa, esta vez, de Mega, en 1997: "Estábamos en 'Sal y pimienta', espacio donde yo estaba contratado como estelar durante la temporada entera", comenzó diciendo.

Palta Meléndez / Instagram

"Antonio tenía la misma postura... Era súper cabrón", manifestó, dando a entender que Vodanovic se habría molestado por un "sketch" político, el cual pretendía hacer el humorista.

Pero no todo acabó allí, ya que producto de esto indicó que casi se van a las manos: "Lo salí persiguiendo, y Antonio salió arrancando del estudio, y todos mirando esta escena".

