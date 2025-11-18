"Nunca lo vi así de enojado": Benja Vicuña pierde la paciencia al ser consultado por dichos de la China Suárez

18 nov. 2025 - 17:00 hrs.

Benjamín Vicuña y la China Suárez tuvieron una tormentosa separación, la que más tarde se vio empeorada por la nueva relación de la argentina con Mauro Icardi y la decisión de ella de llevarse a sus hijos a Turquía.

Esto provocó una verdadera polémica, ya que el actor chileno se mostró en desacuerdo con que su ex tomara la decisión de escolarizar a los pequeños en ese país, lejos de su padre.

La nueva polémica entre Benja Vicuña y la China Suárez

Ahora, la teleserie de ambas celebridades suma un nuevo capítulo, luego de que Suárez revelara más detalles de los tormentosos episodios vividos con Vicuña cuando eran pareja.

"Yo estaba bajo tierra. Estaba en una relación en la que no me sentía deseada, no me sentía amada. Ya estaba muy desgastada", fueron parte de las palabras emitidas en un programa argentino.

Benjamín Vicuña perdió la paciencia

Si bien hemos visto al actor chileno mesurado en sus declaraciones, esta vez no fue así, puesto que hace poco fue consultado sobre los dichos de su expareja. En dicha instancia, lamentó que la separación no fuese en buenos términos.

"No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, súper triste. Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento", sostuvo.

Benjamín Vicuña / Instagram

A medida que iba hablando, Vicuña perdió la paciencia y se mostró en desacuerdo con la exposición que han tenido sus hijos en los medios de comunicación: "Ya estoy hasta acá de que hablen de mis hijos. Ya está", expresó.

Luego, volvió a puntualizar en Suárez, indicando que "yo puedo llenar de cautelares, pero no lo hago, porque creo en la buena fe y en el criterio de las personas. Vamos a ver hasta cuándo se aguanta".

Yanina Latorre, una conocida panelista de farándula que integraba un programa a esa hora, se sorprendió por la reacción del actor chileno y mencionó que "está enojado, nunca habla así. Nunca lo vi así de enojado. Siempre trata de ser mesurado en las notas y tranquilo".

Todo sobre Famosos chilenos