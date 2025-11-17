Hermana de Fran Virgilio le dedica feroz canción a Karol Lucero: "Siempre mientes más que hablas"

17 nov. 2025 - 19:28 hrs.

A tres meses de que se diera a conocer la infidelidad de Karol Lucero hacia quien fuera su esposa, Francisca Virgilio, la mujer se fue a vivir a Estados Unidos y, a la fecha, no existen indicios de que haya alguna reconciliación.

Desde entonces, solamente Karol se ha referido a la situación, mientras que las declaraciones de Fran han sido muy escuetas, pero de todas formas ha parecido enviar mensajes sobre la ruptura.

Recientemente, fue Ignacia Virgilio, hermana de Fran, quien aprovechó su alcance en redes sociales para enviar una despiadada indirecta al exYingo.

¿Qué dijo la hermana de Fran Virgilio?

Resulta que la excuñada de Karol compartió un video en el que aparece dedicándole la canción "La Perla" de Rosalía. "No tengo ex, pero sigue siendo perfecta para el ex de mi hermana", escribió.

La parte de la canción que suena en el video dice así: "Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra. Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas. Te harán un monumento a la deshonestidad".

"No me das pena. Quien queda contigo se drena. Siempre se autoinvita. Si puede vive en casa ajena. Red flag andante, tremendo desastre", culmina el video.

Horas más tarde, fue la propia Fran quien compartió otro extracto de la canción en sus historias de Instagram, pero en esta ocasión con la siguiente letra: "Ser bala perdida es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá".

Revisa el video de la hermana de Fran Virgilio

