Influencer explica coquetos mensajes que le dejó a Fran Virgilio: "Es una gran mujer, me alegra verla feliz"

13 nov. 2025 - 19:17 hrs.

Fran Virgilio vive un momento difícil debido a la infidelidad de su esposo, Karol Lucero con Isi Glock. Pese a este traumático episodio, se ha mantenido activa en redes sociales, recibiendo el apoyo de sus seguidores.

Una de las personas que le ha demostrado su cariño es Rey Alcalde, influencer chileno que le dejó coquetos comentarios en su cuenta de Instagram, los que dieron paso a especulaciones de un posible romance.

Rey Alcalde aclaró su vínculo con Fran Virgilio

Ante los rumores, Alcalde debió aclarar la situación y señaló a Página 7 que uno de los mensajes que dejó en una publicación de Virgilio "fue justo una mala coincidencia".

Precisamente, uno de los comentarios del influencer ocurrió hace tres meses, cuando la creadora digital recién había terminado su vínculo con Karol Lucero: "¿Estoy pagando Instagram Premium?", le expresó Alcalde en ese entonces, demostrando así que le había gustado bastante el registro posteado por Virgilio.

"(El mensaje) fue en buena onda, y justo el día antes de que pasara todo eso, yo le comenté una foto. Y ahí se armó todo el enredo", sostuvo.

Fran Virgilo y Rey Alcalde / Instagram

Sobre un supuesto romance entre ambos, el influencer manifestó: "No voy a decir nada, la Fran es una gran mujer, me alegra verla feliz. Se merece todo lo bueno del mundo, pero no, con ella no tengo ninguna relación".

Alcalde cerró este capítulo asegurando que solo hay "buena onda" entre él y Virgilio y que "la gente se inventó una historia" a partir de su interacción en redes sociales.

