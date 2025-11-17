Streamer Natu Urtubias explica por qué reveló su delicado diagnóstico: "Me molestaron por subir de peso"

17 nov. 2025 - 19:41 hrs.

La streamer Natalia Urtubias, más conocida como "Natu", generó impacto hace algunos días luego de revelar que padece del Virus del Papiloma Humano (VPH) y que luego le diagnosticaron cáncer cervicouterino tras una biopsia que detectó células cancerígenas en el cuello de su útero.

La influencer de 30 años contó en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias (LUN) las razones por las que reveló su complejo diagnóstico, dejando ver que, de cierto modo, se vio obligada a hacerlo.

¿Por qué Natu Urtubias reveló su diagnóstico de cáncer?

"Me vine un poquito abajo cuando lo supe, pero decidí contarlo porque me había ausentado algunos días en el react y también varios seguidores me molestaron porque subí de peso, ya que estoy con antidepresivos", reveló a LUN.

"Entonces dije, 'no quiero que me molesten más' y lo entendieron. Es que pueden quedar secuelas, puede que después de esto no pueda quedar embarazada. Son temas sensibles", añadió.

Sobre sus sensaciones, afirmó estar "tranquila, me siento súper bien de haberlo pillado en un buen momento. Por supuesto que uno se asusta. Mi mamá estaba asustada porque la palabra cáncer es fuerte. Además, uno es joven y de pronto quieres tener hijos, entonces te da miedo lo que pueda pasar. Pero es algo súper común, súper peligroso, pero yo estoy a tiempo con los tratamientos".

Finalmente, contó que le harán una "conización con biopsia para ir sacando de a poco toda la zona con heridas y poder estar claros si es que siguen quedando células cancerígenas".

