El mensaje de Marlen Olivari tras perder las elecciones y quedar fuera del Congreso: "Nos faltó muy poquito"

17 nov. 2025 - 16:03 hrs.

La modelo Marlen Olivari vivió un fracaso electoral este domingo 16 de noviembre, puesto que los más de 12 mil votos que logró obtener no fueron suficientes para obtener un escaño en la Cámara de Diputados, para el próximo período legislativo que comienza el 11 de marzo de 2026.

A través de su cuenta de Instagram, la cual utilizó para realizar gran parte de su propaganda, Olivari reapareció en horas de la mañana de este lunes 17, para agradecer a los electores que logró convencer y le dieron su apoyo durante la jornada de votaciones.

El agradecimiento de Marlen a sus seguidores

Al pie de una imagen en la que aparece con uno de los volantes que ocupó durante su campaña, indicó "quiero agradecer de todo corazón la votación obtenida (12.681 votos) y el inmenso cariño que recibí durante esta candidatura".

"Cada abrazo, cada mensaje y cada gesto de apoyo me llenaron de fuerza y motivación. Nos faltó muy poquito, pero avanzamos juntas y juntos, y eso ya es un triunfo. Seguiré trabajando con toda mi energía desde mi fundación, como siempre, por el bienestar de los animales, por nuestras mujeres luchadoras y por mis queridos adultos mayores", sumó.

Marlen Olivari

Asimismo, enfatizó en que "¡Hay Marleneitor para rato!", dejando en claro que este revés electoral no significa el fin de su carrera como política, para finalizar con un mensaje de agradecimiento generalizado a todos quienes estuvieron acompañándola este tiempo.

"Gracias a todo mi equipo y a cada persona que estuvo detrás de este hermoso proceso. Su compromiso, entrega y confianza significan el mundo para mí. Seguimos adelante, con más convicción que nunca", finalizó, recibiendo el apoyo de parte de sus seguidores, quienes se comprometieron a seguir apoyándola.

Todo sobre Famosos chilenos