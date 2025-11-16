Tanza Varela vive sus primeras elecciones tras volver a Chile: Es vocal de mesa acompañada de su hija y lanza potente crítica

16 nov. 2025 - 17:35 hrs.

Constanza "Tanza" Varela vivió sus primeras elecciones tras regresar a Chile este 2025, luego de más de una década residiendo en México. Para sorpresa de muchos, fue designada vocal de mesa, labor que cumplió acompañada de alguien muy especial.

Cabe recordar que la exchica reality volvió al país junto a su esposo, el cineasta chileno Matías Bize; su hijo Diego, fruto de una relación anterior; y Roma, su hija de ocho meses. Fue justamente la pequeña quien la acompañó durante la jornada en el local de votación.

La potente crítica de Tanza Varela mientras cumplía su labor de vocal de mesa

A través de Instagram, la empresaria compartió un video donde se le ve doblando papeletas con su bebé sentada en las piernas. En el registro, dejó una sincera reflexión sobre el proceso electoral: "Hoy día me tocó ser vocal de mesa y lo más divertido de todo es que ni siquiera tengo un candidato por quién votar".

Varela comentó que, según lo que ha podido observar, "en estas elecciones creo que así estamos la mayoría de las personas. Muchos votando por descarte, votando por el menos malo y así uno empieza a escuchar a las personas".

Además, lamentó que en los últimos años los gobiernos no se hayan preocupado por las necesidades de los niños y niñas del país, "infancias que todavía siguen esperando educación de calidad, educación donde entreguen valores de verdad".

En esa misma línea, criticó el escenario político actual: "Llevamos tantos años escuchando a nuestros candidatos presidenciales con el mismo discurso. Pero para mí la política pasó a ser el programa de farándula más duro que tiene este país. La política ya no existe, simplemente hoy es una guerra de poder, es una guerra de intereses".

Finalmente, expresó que, a su juicio, "a los políticos de este país les falta empatía y les falta valores". Y pese a no tener un candidato definido, destacó su compromiso con el proceso: "Si bien no tengo un candidato por quién votar, he llegado tempranito hoy a mi mesa. Así que aquí estaremos todo el día dándolo todo".

