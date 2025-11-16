¿Quién debe pagar la cuenta en la primera cita? El "desencuentro" entre Emilia Dides y Sammis Reyes

16 nov. 2025 - 16:05 hrs.

Una primera cita puede ser todo un desafío: el lenguaje corporal, la actitud que se toma frente al otro y una serie de factores más pueden influir demasiado, de cara a si puede haber o no un segundo encuentro entre esas personas.

Y un tema que se ha puesto en discusión en el último tiempo sobre este asunto, es quién debería pagar el consumo en el que se incurre en un primer acercamiento.

Precisamente de eso debatió una de las parejas chilenas más famosas en el último tiempo: Sammis Reyes y Emilia Dides. En su pódcast, ambos buscaron llegar a un acuerdo sobre quién debería invitar.

La diferencia de opinión entre Emilia y Sammis sobre las citas

Lo cierto es que a acuerdo nunca se llegó, debido a la mirada contrapuesta de cada uno. Mientras el exdeportista apuntó que el hombre siempre debiese pagar en la primera cita, la modelo relativizó el asunto asegurando que depende de quién instó a concretar el primer acercamiento.

Todo se generó porque Reyes le preguntó a Dides si había tenido una mala primera cita. Al respecto, la mujer dice que fue convidada a comer y sobre la misma indicó que "tengo la creencia que cuando te invitan, ellos se hace cargo de la invitación: te pasan a buscar, te llevan a un lugar".

"Y la cosa es que fui a la cita, él me cayó bien, normal, pero después me dijo: '¿Pagamos 50 y 50?'. Creo que no tiene nada de malo dividir, pero si estás invitando, estás invitando", reflexionó la ex Miss Universo Chile.

Sin embargo, Reyes retrucó la postura de su pareja e incluso preguntó a quienes están detrás de cámaras quién debería pagar la cuenta, teniendo un respaldo unánime: "El hombre", dijeron todos a coro.

"Si una mujer me invita y quiere pagar, yo le voy a decir que no", dijo Reyes. Sobre la misma, Dides respondió que "esa es tu decisión, pero ella tuvo la intención de pagar".

Finalmente, la modelo precisó que ante el ofrecimiento de dividir la cuenta en partes iguales, declinó y optó por pagar ella la totalidad.

Todo sobre Emilia Dides