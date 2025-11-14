Millie Bobby Brown se enfureció con fotógrafo que le pidió que sonriera en alfombra roja: Le respondió y se fue

14 nov. 2025 - 15:53 hrs.

La protagonista de "Stranger Things", Millie Bobby Brown, protagonizó un llamativo momento en la alfombra roja de uno de los eventos en los que ha participado durante la promoción de la última temporada de la serie.

El tenso momento de Millie Bobby Brown con un fotógrafo

El episodio, que se viralizó este viernes y que tuvo lugar en Londres, muestra a la actriz posando para las cámaras con un vestido negro con corsé. Mientras miraba a las cámaras, apostando por una pose más seria y misteriosa, uno de los fotógrafos le pidió a gritos que sonriera.

Dicha petición no gustó nada a la intérprete británica de 21 años, quien rápidamente cambió de semblante y le respondió, visiblemente molesta: "¿Sonreír? ¡Sonríe tú!". Acto seguido, se retiró de la alfombra roja.

Millie Bobby Brown fired back at a photographer telling her to smile and walked off the #StrangerThings5 red carpet in London: "Smile? You smile!"https://t.co/b6Nbwwvsi9 pic.twitter.com/bdGBgj5Ubt — Variety (@Variety) November 14, 2025

Su respuesta generó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos la consideraron grosera por responder de esa manera, otros la aplaudieron por su audacia, recordando que generalmente es a las mujeres a quienes se les pide que sonrían.

Supuesta denuncia contra David Harbour

Esta no es la primera polémica que Millie Bobby Brown protagoniza estos últimos días. Este mes, Daily Mail publicó un artículo en el que señaló que la celebridad había denunciado por acoso a su compañero de elenco, David Harbour, quien interpreta al jefe de policía de Hawkins, Jim Hopper.

Sin embargo, y pese a no referirse directamente al tema, ambos parecieron descartar ducha noticia al mostrarse abrazándose y caminando juntos en una alfombra roja.

El estreno de la primera parte de la quinta temporada de la aclamada serie de Netflix está pactado para el 26 de noviembre. La segunda parte está calendarizada para el 25 de diciembre, en plena Navidad.

