¿Quién es Luna Marinetti, la nueva conquista de Jorge Aldoney?

13 nov. 2025 - 20:15 hrs.

Tras salir a desmentir los rumores de infidelidad a Skarleth Labra con su compañera en "Gran Hermano" Constanza Capelli, Jorge Aldoney hizo noticia este jueves al dar a conocer que volvió a encontrar el amor.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el chico reality confirmó que inició un romance con la cantante Luna Marinetti, quien es su compañera en el programa "Quizá no sea nada" de Porcel TV.

El romance de Jorge Aldoney con Luna Marinetti

Consultado por el citado medio sobre si tiene un romance con Luna, Aldoney respondió: "Sí, sí... Nos estamos conociendo. Ella me encanta, y es muy entretenido trabajar juntos".

Luego, la misma Marinetti confirmó las palabras de Jorge y dijo en LUN que "tenemos muy buena onda, compartimos muchas cosas y tenemos mucha química".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LUNA ? (@lunamarinetti)

¿Quién es Luna Marinetti?

Luna Marinetti es una cantante chilena-italiana con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram. En Spotify, la artista posee unos 4 mil oyentes mensuales y tiene singles como "Fantasy" y "XXXPRESSO".

Además de trabajar en el mundo de la música, Marinetti es conductora del programa "Siguiendo a la Luna" en Bio-Bio TV y también tiene el proyecto junto a Aldoney en Porcel TV, lo que demuestra lo multifacética que es.

La cantante es toda una influencer en redes sociales y ha colaborado con varias marcas y otros rostros conocidos en el medio chileno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LUNA ? (@lunamarinetti)

Todo sobre Famosos chilenos