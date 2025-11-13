El tratamiento al que se sometió Meli Noto para atenuar las marcas que dejó el embarazo en su cuerpo: "La piel empieza a cambiar"

13 nov. 2025 - 21:31 hrs.

Como suele ocurrir con muchos padres primerizos, la vida de Melina Noto y Pangal Andrade dio un giro total con la llegada de su primera hija, Alanna. En el caso de la comunicadora argentina, los cambios comenzaron meses antes, durante el embarazo, lo que inevitablemente dejó huellas en su cuerpo.

La influencer ha compartido con sus seguidores cómo han sido las primeras semanas tras el nacimiento de su bebé. Cabe recordar que Melina debió someterse a una cesárea de emergencia, lo que ha hecho que su recuperación sea un poco más lenta.

El tratamiento al que se sometió Meli Noto para atenuar las marcas que dejó el embarazo en su cuerpo

En una reciente publicación, Meli Noto sinceró que decidió realizarse un tratamiento facial y corporal para atenuar las manchas provocadas por el acné y las estrías que han aparecido en este último tiempo, como parte de su proceso de autocuidado.

"Voy a aprovechar que la gordita está relajada y durmiendo arriba mío para contarles un poco qué hicimos hoy. Ahora estoy sin maquillaje para que vean que estoy con bastantes manchitas postparto y un poquito de acné", partió comentando en un video que subió a sus historias.

Melina Noto/Instagram

Para tratar estas manchas, recurrió al doctor Pablo Serrano, quien le recomendó un tratamiento con láser. La joven aclaró que ya había recurrido a esta técnica, sin embargo, debió suspender las sesiones durante la dulce espera de Alanna.

"En el postparto me ayuda muchísimo porque a mí me dio un brote de acné bastante importante embarazada y también estamos haciendo un láser en las estrías que están bien rojitas, son muy recientes”, explicó.

Acto seguido, detalló que este tipo de procedimiento es más efectivo cuando las estrías conservan ese tono rojizo, ya que, una vez que se vuelven blancas, requieren otro tipo de tratamientos. Para ilustrar el proceso, adjuntó una fotografía de perfil en la que se aprecian las líneas a la altura de sus caderas.

"Cada uno igual tiene que analizar su caso. Ahora estoy roja, obviamente, estoy irritada, pero la piel empieza a cambiar, ya tiene un glow distinto y con el correr de las semanas va a ir mejorando muchísimo la calidad de mi piel. Así que es una manera no invasiva de poder mejorar la textura y las manchas", aseveró.

