Simone Biles explica por qué se sometió a un aumento de pecho: "No es que no me gustara mi aspecto"

13 nov. 2025 - 17:22 hrs.

Simone Biles reveló hace unos días que se ha sometido a más de una cirugía. Una de ellas fue en el busto: la medallista olímpica estadounidense de 28 años habló abiertamente de haber entrado a pabellón para una mamoplastía de aumento, conocida coloquialmente como aumento de senos.

Simone Biles se sincera sobre operación

Biles destacó que "se trata simplemente de sentirse bien consigo misma y quererse a una misma, y siempre he sido muy abierta al respecto".

"No es que no me gustara mi aspecto o cómo me sentía... es solo que es algo que obviamente noto un poco más porque vivo en este cuerpo. Estoy muy acostumbrada a él", sostuvo.

La competidora dijo que "también creo que (mi experiencia) les demuestra a las jóvenes que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sean las que sean, y que eso no conlleva ninguna vergüenza".

Simone Biles / Shutterstock

Una mamoplastía de aumento es un procedimiento quirúrgico que consiste en incrementar el tamaño de los senos a través de la colocación de implantes de silicona o solución salina. La operación puede tardar hasta tres horas y la recuperación varias semanas, donde es común sentir molestias y dolor.

Todo sobre Famosos