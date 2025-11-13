Savka Pollak descubrió que salía con hombre casado después de casi un año de relación: "Nunca vi nada que me hiciera dudar"

13 nov. 2025 - 09:04 hrs.

Savka Pollak creyó haber encontrado el amor. Durante casi un año mantuvo una relación con alguien que se mostraba atento, honesto y, según él, completamente soltero. Sin embargo, con el tiempo, la ilusión se derrumbó y descubrió que en realidad estaba casado.

En conversación con Las Últimas Noticias, la periodista reconoció que "no he tenido mucha suerte en el amor" y relató algunos detalles de esta insólita decepción. Todo comenzó en una etapa en la que anhelaba “tener un compañero", y fue entonces cuando, por motivos laborales, se cruzó en su camino este "personaje".

"Hubo una conexión y empezamos un intercambio de mensajes por WhatsApp. Él estaba muy ligado a la escritura y había un intercambio intelectual importante que nos generó admiración. Estuvimos un par de meses en esto sin vernos. Se fue desarrollando un mundo interno muy rico entre los dos", recordó.

Si bien al momento de juntarse ella le preguntó si estaba casado, él le aseguró que estaban separados hace muchos años. Eso le bastó a la comunicadora para confiar y rápidamente la relación fue tomando forma. Con honestidad confesó que se sentía "profundamente enamorada".

Grande fue su sorpresa cuando recibió una llamada telefónica de un familiar del "personaje", quien le pidió "que lo dejara de llamar porque él estaba casado. Fue tremendo. Le pedí mil disculpas, en una forma de reparar para mí".

"Estaba en estado de shock. Lloré con rabia, con pena. Traté de llamar al personaje y me bloqueó", señaló, remarcando que nunca se dio cuenta de la verdadera situación sentimental de su pareja. Destacó que salían a lugares públicos, se veían por las noches y que no notó las "red flags".

Savka intentó poner fin a este doloroso episodio con una última conversación cara a cara, aunque no resultó como esperaba, pues "fue más de lo mismo, horrible”. Todo aquello la dejó profundamente afectada: “Me desarmó. Lo pasé realmente mal porque nunca vi nada que me hiciera dudar".

A raíz de esta experiencia, debió intensificar la frecuencia de sus sesiones de terapia "para que me ayudara a procesar mi pena, las etapas de luto y el estrés postraumático que esto dejó. Hubo todo un proceso de acompañamiento que me ayudó mucho".

