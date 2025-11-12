Actriz chilena dejó su carrera para empezar desde cero como guía turística en Brasil: "Vendí todo lo que tenía"

12 nov. 2025 - 18:39 hrs.

Priscilla Reylandos decidió dar un verdadero salto de fe y cambiar por completo el rumbo de su vida. Dejó atrás su carrera como actriz y todo lo que tenía en Chile para instalarse en Río de Janeiro, Brasil, una ciudad de la que quedó completamente enamorada en 2018, cuando la visitó por primera vez.

Un año después, la oriunda de Linares ya tenía todo preparado para cumplir su sueño. Llegó a Brasil dispuesta a comenzar desde cero y, tras la pandemia, logró fundar su propia agencia turística, enfocada en ofrecer experiencias auténticas y personalizadas.

Actriz chilena dejó su carrera para empezar desde cero como guía turística en Brasil

"Iba por 10 días, pero la ciudad me apasionó de inmediato porque es hermosa, llena de naturaleza, con gente muy amable y un clima delicioso", comentó empresaria a Las Últimas Noticias, a más de cinco años de aquel momento.

Al llegar, Priscilla se integró a una comunidad de chilenos que ofrecía servicios de cuidado de niños y animales. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, ese proyecto se detuvo por completo. "Me quedé acá encerrada sin saber qué hacer", recordó.

Tras meses de incertidumbre, el turismo comenzó poco a poco a reactivarse, lo que la llevó a tomar una decisión definitiva durante una visita a Chile. En ese momento, optó por dejar a su hijo Damián al cuidado de su padre y desprenderse de todo lo que tenía: "Vendí todo lo que tenía, arrendé mi departamento y me vine otra vez".

Hoy, Priscilla disfruta de las playas de Copacabana y de recorrer distintos rincones de Río mientras trabaja en su empresa Travel in Río, que ya suma más de 38 mil seguidores en Instagram. A través de ella ofrece tours, traslados, paseos en lancha y actividades de deporte aventura.

En su página web, la agencia destaca que cuenta con un equipo con amplio conocimiento local y un servicio personalizado, enfocado en brindar a cada cliente una experiencia segura, cómoda y llena de buenos momentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pri Río de Janeiro (@riodejaneiroconla.pri)

Todo sobre Famosos chilenos