"La Guarén" explica por qué dejó Chile y se instaló en Miami: "Explorando nuevas oportunidades"

12 nov. 2025 - 17:03 hrs.

Tras su paso por un reality show y su mediático romance con Nicolás Solabarrieta, Valentina Torres, más conocida como "La Guarén", decidió dar un giro a su vida y dejar Chile por un tiempo. La influencer armó sus maletas y se instaló en Miami, Estados Unidos.

En conversación con AR, Valentina explicó que su estadía en la "Ciudad del Sol" no será permanente y que su decisión responde a una necesidad personal. "Estoy viviendo un tiempo afuera, recargando energía y explorando nuevas oportunidades. Pero Chile siempre es mi base, mi raíz y donde está mi gente", afirmó.

"La Guarén" explica por qué dejó Chile y se instaló en Miami

La creadora de contenido definió este periodo como una "oportunidad de pausa", que le permitirá "mirar las cosas desde otra perspectiva y volver con ideas más frescas, y seguir disfrutando y viajando como lo he hecho siempre".

Actualmente, Valentina se encuentra concentrada en un proyecto ligado a su faceta digital, el cual ha desarrollado con dedicación durante el último año y que verá la luz en 2026.

Valentina Torres/Instagram

"Estoy en una etapa muy creativa, trabajando en mí, en silencio, haciendo contenido y descubriendo qué es lo que quiero hacer realmente, y también en mis propios proyectos personales”, explicó.

Mientras tanto, continúa empapándose del ambiente artístico de Miami: "Aprovecho de conocer gente del medio y aprovechando para inspirarme en todo lo que se mueve acá. Además, estoy en modo observación, aprendiendo cómo se maneja la industria del entretenimiento y la belleza desde otro lugar".

Por otro lado, la exchica reality también se refirió a su presente amoroso, dejando entrever que está soltera. "Uno aprende que en el amor no siempre tiene que estar acompañado para estar bien del corazón, sino saber que yo soy mi gran compañía", sinceró.

Todo sobre Famosos chilenos