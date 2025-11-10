Muere actriz de "Dinastía" a los 98 años: "Falleció pacíficamente con su familia a su lado"

10 nov. 2025 - 18:07 hrs.

La actriz estadounidense Betty Harford falleció a sus 98 años mientras se encontraba en compañía de su familia en California. La noticia fue dada a conocer hace unos días por una amiga, quien a través de una publicación en Facebook dio a conocer los detalles de su partida.

"El hijo de Betty se puso en contacto conmigo esta mañana y (me contó) que Betty Harford Naszody falleció pacíficamente con su familia a su lado, a mediodía del 2 de noviembre de 2025, ella tenía 98", escribió la amiga identificada como Wendy Wilkins Mitchell.

La trayectoria de Harford

Harford era reconocida por su papel de Hilda Gunnerson, la cocinera de la familia Carrington en la serie "Dinastía" desde 1981 hasta 1987.

Apareció en más de 30 episodios como empleada de Blake Carrington (John Forsythe) y su esposa, Krystle (Linda Evans), e incluso retomó su papel para "Dynasty: The Reunion" de 1991, según publicó People.

También es recordada por interpretar a la secretaria de John Houseman en la serie "The Paper Chase", de 1978.

Participó en las cuatro temporadas de la serie, que se emitió primero en CBS y luego en Showtime hasta 1986. Interpretó a la Sra. Nottingham, la secretaria de John Houseman, el profesor de derecho Charles W. Kingsfield.

Aparte de las series, Harford también protagonizó varias películas como: "The Wild and the Innocent" (1959) e "Inside Daisy Clover" (1965). Igualmente, apareció en otras series como "The Twilight Zone", "Alfred Hitchcock Presents" y "Dr. Kildare".