"Nuevo panorama de fin de semana": La tierna foto compartida por Sammis Reyes comprando ropa para su bebé

Una tierna postal compartida por Sammis Reyes mostró al exjugador de la NFL comprando ropa para la bebé que tendrá con la modelo y cantante Emilia Dides.

Recordemos que la pareja reveló en las últimas horas el género de su futura hija a través de un video emotivo publicado en redes sociales.

Sammis Reyes comparte su entusiasmo

Tras revelarse la noticia, Sammis publicó una historia a través de su cuenta de Instagram posando ante la cámara sujetando ropa de bebé en sus manos.

Aparece vistiendo polera negra y jeans, mostrando una prenda tipo enterito de color rosado con la imagen de la popular serie animada Hello Kitty para su primogénita.

Nuevo panorama de fin de semana con mi @emiliadides”, compartió Sammis Reyes, etiquetando a la Miss Chile y exparticipante de Miss Universo.

El emotivo video de revelación

En la escena se observan aves azules y rosadas volando por los aires. En ese instante, Emilia y Sammis unen sus palmas y el video comienza a teñirse de tonalidades rosadas, dando a entender que esperan una niña, donde finalmente sellan el momento con un beso.

Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos”, escribió la pareja en el video, expresando todo su amor y expectativa hacia la llegada de su hija.

 
 
 
