"Nuevo panorama de fin de semana": La tierna foto compartida por Sammis Reyes comprando ropa para su bebé

07 nov. 2025 - 19:00 hrs.

Una tierna postal compartida por Sammis Reyes mostró al exjugador de la NFL comprando ropa para la bebé que tendrá con la modelo y cantante Emilia Dides.

Recordemos que la pareja reveló en las últimas horas el género de su futura hija a través de un video emotivo publicado en redes sociales.

Sammis Reyes comparte su entusiasmo

Tras revelarse la noticia, Sammis publicó una historia a través de su cuenta de Instagram posando ante la cámara sujetando ropa de bebé en sus manos.

Aparece vistiendo polera negra y jeans, mostrando una prenda tipo enterito de color rosado con la imagen de la popular serie animada Hello Kitty para su primogénita.

“Nuevo panorama de fin de semana con mi @emiliadides”, compartió Sammis Reyes, etiquetando a la Miss Chile y exparticipante de Miss Universo.

Sammis Reyes Instagram

El emotivo video de revelación

En la escena se observan aves azules y rosadas volando por los aires. En ese instante, Emilia y Sammis unen sus palmas y el video comienza a teñirse de tonalidades rosadas, dando a entender que esperan una niña, donde finalmente sellan el momento con un beso.

“Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos”, escribió la pareja en el video, expresando todo su amor y expectativa hacia la llegada de su hija.

