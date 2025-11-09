"Qué lindos": Hija menor de Anita Alvarado presentó a su pololo y su mamá reaccionó

09 nov. 2025 - 12:15 hrs.

La hija menor de Anita Alvarado, Francisca Ojeda, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir tiernas postales en las que presentó a su pololo en la playa.

La joven no aguantó las ganas de gritar al mundo lo bien que está sentimentalmente y dejó varios registros en los que aparece abrazada y a los besos con el hombre que robó su corazón.

Las tiernas fotos de la hija menor de Anita Alvarado con su pololo

La publicación fue compartida el martes pasado y en ella Ojeda se limitó a colocar emojis de corazón y de una puesta de sol, además de la ubicación: Quintay. En las imágenes, se le ve acompañada de Damián Álvarez, un ingeniero comercial.

Los registros generaron diversas reacciones por parte de los seguidores de la joven, quienes dejaron frases como "un aplauso para esta pareja" y "qué lindos".

Sin embargo, el que destacó más fue el mensaje de Anita Alvarado, quien manifestó: "Qué lindos. Soy feliz si mi hija lo es".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ????????? ????? (@franncojeda)

Alvarado usó su nueva cuenta de Instagram, en la que tiene alrededor de 5 mil seguidores, y la primera foto fue subida hace más o menos un mes, momento en que sus seguidores se aliviaron por volver a verla en las redes.

