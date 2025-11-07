Iván Zamorano revela que "habló" con su padre fallecido y le dejó tranquilizador mensaje: "Está presente a través de mi hijo"

07 nov. 2025 - 14:51 hrs.

Una emotiva y sorprendente confesión realizó el exfutbolista Iván Zamorano. En el programa español El Cafelito reveló que logró comunicarse con su padre, Luis Zamorano, —quien falleció cuando él un adolescente—, gracias a la intervención de un médium.

"Bam Bam" recordó que, debido a la temprana muerte de su padre, no tuvo la posibilidad de compartir mucho tiempo con él. Por eso, su esposa, la exmodelo María Alberó, quiso ayudarlo a vivir un especial “encuentro” con su progenitor.

"Es el ángel que me cuida (…) mi padre falleció cuando yo tenía 13 años. Disfruté poco con él. Pero hace 8 o 10 años, mi mujer me regaló la oportunidad de hablar con alguien que trae a las personas que ya no están. Y ahí, conversando con mi papá, me quedé más tranquilo", relató Iván.

Según el otrora goleador chileno, ese "contacto" lo ayudó a aceptar de mejor manera su ausencia: "Me despedí de mi padre, lo pude sentir. Me di cuenta de que él estaba bien y él me dijo que está presente a través de mi hijo. Entonces, yo veo a mi hijo, y veo a mi papá".

Zamorano y Alberó son padres de Mía Pascale e Iván Jr. Además, el exdelantero asumió con cariño el rol de padre de Blu Dumay, la hija que su esposa tuvo en una relación anterior.

En la conversación, el comentarista deportivo evocó un emotivo recuerdo relacionado con su padre y expresó: "Si bien mi papá no está, él ha estado presente en cada uno de los equipos en donde jugué, y yo lo he sentido".

Visiblemente conmovido, relató que su progenitor lo acompañó en los inicios de su carrera futbolística: "Recuerdo que hice un gol, fui a donde estaba mi familia y vi a mi papá celebrando el gol, ahí al medio. Yo sé que él estuvo ahí".

Finalmente, reflexionó sobre lo difícil que resulta enfrentar la pérdida de un ser querido: "Muchas veces te dicen que el tiempo lo cura todo. Eso es mentira. Lo que hace el tiempo es establecer una especie de tranquilidad emocional, pero el dolor no se cura jamás".

