Daniella Campos asegura que quiebre entre Solabarrieta y Zamorano se debió a esta importante promesa no cumplida

24 oct. 2025 - 21:02 hrs.

Fernando Solabarrieta sorprendió al revelar en El Internado de Mega que se encuentra distanciado de Iván Zamorano, con quien por años mantuvo una gran amistad mientras el periodista trabajaba cubriendo deportes en televisión.

"Con Iván nos distanciamos hace unos años. Yo siento que él estuvo mal, él probablemente dirá que yo a lo mejor en algo estuve mal, no tengo idea, tenía cortada esa situación", fueron parte de sus palabras en el reality de Mega.

La promesa no cumplida que habría desencadenado el quiebre

Daniella Campos conversó con "Que te lo digo" y reveló el supuesto motivo del quiebre entre el comunicador y el exfutbolista, indicando que todo se debería a una promesa no cumplida.

"Fernando Solabarrieta con Iván Zamorano se enemistaron por una persona en particular. Y esa persona en particular se llama Nicolás Solabarrieta, el hijo de Solabarrieta", sostuvo.

Campos contó que todo se remonta a cuando Zamorano le ofreció ayuda al hijo de Solabarrieta con su carrera en el fútbol: "Le dice 'amigo, no te preocupes, yo me haré cargo del futuro de Nicolás".

Fernando Solabarrieta en El Internado

Según la célebre figura del espectáculo, las palabras del exjugador se esfumaron. El periodista "esperó, esperó, esperó y siguió esperando y nunca más lo llamaron".

"Nico tenía ofertas en ese minuto en el extranjero, las cuales rechazó esperando la ayuda del entonces amigo. Y esa ayuda nunca, pero nunca llegó", añadió.

