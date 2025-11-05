"Un aplauso para esta pareja": Hija menor de Anita Alvarado presentó a su pololo y su mamá reaccionó
- Por Diego Alonzo
La hija menor de Anita Alvarado, Francisca Ojeda, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir tiernas postales en las que presentó a su pololo en la playa.
La joven no aguantó las ganas de gritar al mundo lo bien que está sentimentalmente y dejó varios registros en los que aparece abrazada y a los besos con el hombre que robó su corazón.
Las tiernas fotos de la hija menor de Anita Alvarado con su pololo
La publicación fue compartida el martes pasado y en ella Ojeda se limitó a colocar emojis de corazón y de una puesta de sol, además de la ubicación: Quintay. En las imágenes, se le ve acompañada de Damián Álvarez, un ingeniero comercial.Ir a la siguiente nota
Los registros generaron diversas reacciones por parte de los seguidores de la joven, quienes dejaron frases como "un aplauso para esta pareja" y "qué lindos".
Sin embargo, el que destacó más fue el mensaje de Anita Alvarado, quien manifestó: "Qué lindos. Soy feliz si mi hija lo es".
Ver esta publicación en Instagram
Alvarado usó su nueva cuenta de Instagram, en la que tiene alrededor de 5 mil seguidores, y la primera foto fue subida hace más o menos un mes, momento en que sus seguidores se aliviaron por volver a verla en las redes.
Leer más de
Notas relacionadas
- El desahogo de Skarleth Labra por difícil momento académico: "Yo no sé qué les pasa a los profesores"
- "Chileee": Inna Moll debuta en el Miss Universo 2025 representando a nuestro país y así suena su grito
- "Pensaban que andaba llorando": Steffi Méndez sube video mostrando su presente desafiando a quienes creen que está triste