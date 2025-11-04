Vuelve el "Jappening con Ja": La Teletón revivirá la icónica "Oficina" con parte del elenco original y sorpresivas incorporaciones
La Teletón 2025 trae consigo una sorpresa nostálgica para los televidentes: el regreso del clásico programa de humor "Jappening con Ja" a las pantallas. El icónico espacio, que marcó la comedia chilena desde finales de los 70 y durante los 80, volverá como parte de la transmisión estelar.
Recordemos que las "27 horas de amor" comenzarán el viernes 28 de noviembre y se extenderán hasta el sábado 29. Como es tradición, el evento contará con una programación especial que incluirá música, humor, presentaciones artísticas y diversas performances a lo largo de toda la jornada solidaria.
El segmento especial estará dedicado a la sección "La Oficina", uno de los bloques más recordados de Jappening, y está programado para emitirse en la trasnoche del sábado 29 de noviembre. Según consignó El Mercurio, el momento tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos.
El retorno también incluye miembros del elenco original del programa. Figuras como Fernando Alarcón (Canitrot), Marilú Cuevas (La Monona), Patricio Torres (Peñita) y Maitén Montenegro (Señorita Valkiria) estarán presentes.
Esta nueva versión presentará una renovada "Oficina", donde ahora trabajan los hijos y sobrinos de los personajes originales, interpretados por reconocidos comunicadores, actores, comediantes y deportistas.
En esta oportunidad, María Luisa Godoy dará vida a la hija de Gertrudis, Martín Cárcamo será Canitrot Jr., José Luis Repenning interpretará a Cacho Escalona Jr., Fernando Godoy encarnará a Espina Jr., y Priscilla Vargas asumirá el papel de la nueva señorita Coté. Además, Luis Slimming interpretará a Zañartu Jr., Sammis Reyes será Juan Segura Jr., y Felipe Parra dará vida al señor Mandiola.
"Quisimos hacer un reconocimiento a este clásico de la televisión y apelar a la memoria emotiva de la gente. El Jappening es un programa que estuvo tantos años y con mucho éxito en pantalla, y que creemos que la gente quiere recordar", declaró al citado medio Juan Pablo González, a cargo de la transmisión de la Teletón.
