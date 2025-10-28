Teletón 2025: Así podrás realizar tu aporte durante la campaña solidaria

28 oct. 2025 - 16:27 hrs.

A un mes del inicio de Teletón 2025, Banco de Chile se prepara para una nueva edición de su tradicional campaña solidaria, acompañada por miles de voluntarios en todo el país. Bajo el lema “Tu corazón es el corazón de la Teletón”, la versión número 36 de esta cruzada se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre, movilizando nuevamente al país en favor de la inclusión y la rehabilitación.

Con este lanzamiento, la entidad financiera reafirma su compromiso con los más de 32 mil niños, niñas y jóvenes que reciben atención en los 14 institutos Teletón, desde Arica hasta Coyhaique. Para ello, pondrá a disposición todas sus plataformas —presenciales y digitales— junto con la colaboración de más de 7 mil voluntarios, quienes serán parte fundamental del proceso de recaudación.

En esta versión, Banco de Chile dispondrá de alrededor de 3.000 puntos de recaudación a lo largo del territorio nacional, desde Arica a Puerto Williams. Las donaciones podrán realizarse en sucursales, cajas auxiliares, buzones, cajeros automáticos y a través de los Voluntarios Móviles, modalidad que permite acercar la campaña a más personas.

Los Voluntarios Móviles, implementados por primera vez el año pasado, están conformados por duplas de trabajadores del banco que recorrerán lugares de alta concurrencia, como centros comerciales y eventos masivos. Equipados con máquinas POS para pagos con tarjetas de débito o crédito y un cartel con un Código QR Banco de Chile, facilitarán las donaciones digitales de forma rápida y segura.

Si bien estos equipos no reciben aportes en efectivo, entregarán información sobre las sucursales más cercanas para quienes prefieran donar de manera presencial. Con esta estrategia, Banco de Chile busca hacer que el proceso sea más accesible y eficiente para todos los donantes.

Además, durante la jornada de recaudación, el banco contará con cajas auxiliares y Voluntarios Móviles en distintas estaciones de la red del Metro de Santiago, a partir de las 7:00 horas del viernes 28 de noviembre. Los puntos estarán ubicados en estaciones de alto tránsito para facilitar el acceso a quienes deseen aportar.

Con estas acciones, Banco de Chile refuerza su papel histórico como socio estratégico de la Teletón, impulsando una red solidaria que cada año une a miles de chilenos en torno a una misma causa.

Así podrás donar digitalmente

En el ámbito digital, Banco de Chile volverá a ofrecer una experiencia ágil y accesible para quienes deseen aportar sin necesidad de acercarse a una sucursal. La institución busca facilitar las donaciones a través de plataformas en línea, permitiendo colaborar desde cualquier lugar del mundo durante las 27 horas de la Teletón.

Las contribuciones podrán realizarse mediante el sitio web del banco (http://www.bancochile.cl) o escaneando el Código QR Banco de Chile, que por cuarto año consecutivo estará disponible durante toda la transmisión televisiva. Al escanearlo, los usuarios serán dirigidos directamente al portal de donaciones del banco, conocido como “botón digital”.

Este código también estará visible en sucursales, cajas auxiliares, en los Voluntarios Móviles, así como en afiches de gran tamaño, en eventos masivos y en gráficas instaladas en cajeros automáticos de alto flujo, ampliando los puntos de acceso a las donaciones.

Los clientes del Banco de Chile, además, podrán aportar a través de los canales digitales habituales: el portal Banco en Línea, la aplicación Mi Banco o el portal Banconexión para empresas y pymes. Una vez realizada la donación, los usuarios podrán descargar un diploma virtual como reconocimiento simbólico para compartir en redes sociales.

Otros bancos

Finalmente, Banco de Chile extendió nuevamente la invitación a otras entidades financieras del país para sumarse a la recaudación digital. En esta edición, todos confirmaron su participación: BancoEstado, Bci, Bice, Consorcio, Falabella, Internacional, Itaú, Ripley, Santander, Scotiabank y Security, consolidando un esfuerzo conjunto en apoyo a la Teletón 2025.

Corrida familiar Banco de Chile-Visa

El sábado 29 de noviembre, en tanto, el Parque O’Higgins se llenará de energía con una nueva edición de la tradicional corrida familiar Banco de Chile–Visa. Los runners y amantes del deporte tendrán su espacio en esta jornada inclusiva, que además contará con clases masivas de zumba y un ambiente lleno de entusiasmo. Banco de Chile estará presente con cajas auxiliares y Voluntarios Móviles para recibir los aportes de quienes quieran sumarse a esta causa.

