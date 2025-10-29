Gira Teletón 2025: Estos son los artistas e influencers que estarán en cada ciudad

29 oct. 2025 - 21:00 hrs.

Uno de los momentos más esperados de la Teletón, que este año se realizará el 28 y 29 de noviembre, es la "Gira Teletón 2025", recorrido de música y solidaridad que visitará distintas ciudades del país, con el fin de promover las "27 horas de amor".

Para este año, se ha confirmado la presencia de numerosos artistas, influencers y animadores de televisión. Respecto a los cantantes y bandas, hay nombres destacados como el de Zúmbale Primo, Saiko, Franco "El Gorila", Emilia Dides, por mencionar algunos.

En este 2025, la gira se dividirá en dos tramos, donde uno de ellos se realizará entre el 4 y 8 de noviembre en la zona norte, mientras que en la zona sur se realizará entre el 18 y 22 del mismo mes. Una de las novedades para este año es que el recorrido tendrá paradas en Ovalle, Curicó y Castro, con el objetivo de seguir descentralizando el evento.

Conoce el detalle de la Gira Teletón 2025 por ciudad

A continuación, se detallan las fechas y artistas que habrá en cada ciudad por la gira de la Teletón.

Arica

Se realizará el martes 4 de noviembre a las 18:00 horas en calle Comandante San Martín 149, frente al Edificio Alborada.

Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella y Zúmbale Primo.

Animador: Martín Cárcamo.

Influencers: Julitrox y Eskarcita.

Iquique

Se realizará el miércoles 5 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza 21 de mayo.

Artistas: Pulentos, Q_ARE, Jordan, Polimá Westcoast, Gino Mella y Zúmbale Primo.

Animadoras: Millaray Viera y María Luisa Godoy.

Influencers: Julitrox y Eskarcita.

Antofagasta

Se realizará el jueves 6 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza Colón.

Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Inti-Illimani, Polimá Westcoast, Gino Mella y Zúmbale Primo.

Animadores: Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela.

Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández.

Copiapó

Se realizará el viernes 7 de noviembre a las 18:00 horas en el exterior de la municipalidad, por calle Los Concejales.

Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Martinwhite, Katteyes y Zúmbale Primo.

Animador: Julián Elfenbein.

Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández.

Ovalle

Se realizará el sábado 8 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza de Armas.

Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Fran Maira, Katteyes y Zúmbale Primo.

Animadores: Rodrigo Sepúlveda y Daniel Fuenzalida.

Influencers: Mike Milfort e lCata.

Zúmbale Primo, Emilia Dides y Franco "El Gorila"

Curicó

Se realizará el martes 18 de noviembre a las 18:00 en la Medialuna de Curicó.

Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Loyaltty, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu.

Animador: Rafael Araneda.

Influencers: Oliver Borner y Benjamín "Pollo" Castillo.

Concepción

Se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 18:00 en el Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de la Paz.

Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu.

Animadora: Angélica Castro.

Influencers: Oliver Borner y Benjamín "Pollo" Castillo.

Temuco

Se realizará el jueves 20 de noviembre a las 18:00 en la Explanada Interior Parque Urbano Isla Cautín.

Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Sigrid Alegría y Los Claveles, Paula Rivas, Paloma Soto, Franco "El Gorila" y La Combo Tortuga.

Animadores: Francisco Saavedra y Juan Pablo Queraltó.

Influencer: Carlos Meneses.

Valdivia

Se realizará el viernes 21 de noviembre a las 18:00 en el Paseo Costanera (exhelipuerto).

Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge y La Noche.

Animadores: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes y Priscilla Vargas.

Influencer: Carlos Meneses.

Castro

Se realizará el sábado 22 de noviembre a las 18:00 en la Plaza de Armas.

Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge y La Noche.

Animadores: Eduardo Fuentes y Martín Cárcamo.

Influencer: Carlos Meneses.

Adicionalmente, la Gira Teletón 2025 incluirá actividades artísticas en las siguientes comunas, las que se desarrollarán cerca del mediodía.

Rengo (18 de noviembre), Plaza de Armas.

Chillán (19 de noviembre), Frontis Municipalidad.

Lautaro (20 de noviembre), Plaza de Armas.

Máfil (21 de noviembre), Plaza de Armas.

Ancud (22 de noviembre), Plaza de Armas.

Por último, se informó que para este año la gira no visitará las ciudades de Calama y Coyhaique, pero sí se realizarán actividades, las que serán informadas prontamente.

